魏明谷徐定禎逛花博 大佛下祝林佳龍連任

台中市長林佳龍（中）、彰化縣長魏明谷（左）與參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎（右）9日逛花博，3人在Q版八卦山大佛下，手比愛心合影。中央社記者趙麗妍攝 107年11月9日

（中央社記者趙麗妍台中9日電）彰化縣長魏明谷、參選苗栗縣長的頭份市長徐定禎今天攜手逛花博豐原展區，台中市長林佳龍陪同，看到Q版的八卦山大佛，魏明谷表示，大佛來到台中，會保佑林佳龍高票連任。

林佳龍推動「中彰投苗區域治理平台」成立之初，即有透過花博共同宣揚中台灣的合作共識，林佳龍說，花博結合8個縣市推出縣市庭園區，彰化縣展出八卦山大佛，苗栗縣則是綠雕貓貍，推動台中的城市交流。

林佳龍指花博有6成花卉是在地採購，尤其彰化市產地花卉就佔3成5，高鐵苗栗站就有花博接駁站，時間跟金錢都省了一半，還能促進中彰投苗觀光業的發展。

魏明谷說，彰化縣也是花都，感謝台中花博採購彰化的花卉，呼籲彰化鄉親到花博看看彰化的庭園造景，感謝林佳龍用心，讓彰化花卉、園藝可以躍上國際。

徐定禎說，花博在市府努力下，相信會讓台中成為全台灣甚至國際矚目焦點，苗栗銅鑼有漂亮杭菊，通宵有美麗花海，希望借助花博經驗，發展苗栗觀光景點。

一行人由台中市政府地政局副局長劉志能導覽參觀花博園區，來到縣市庭園區時，林佳龍、魏明谷、徐定禎一起在Q版八卦山大佛下，手指捻出小愛心合影。

魏明谷表示，大佛是彰化的守護神，相信大佛來到台中，會保佑台中，也會保佑林佳龍高票連任；林佳龍笑說，大家都當選。（編輯：翁翠萍）1071109