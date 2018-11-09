侯友宜車隊掃街 從容準備辯論會內容

國民黨新北市長候選人侯友宜（圖）9日進行車隊掃街前受訪表示，他嫻熟市政，但許多建設都是以往前台北縣長蘇貞昌沒有做過的，對手應該多花一點時間準備辯論的進度。中央社記者黃旭昇新北攝 107年11月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市長選舉公辦辯論會12日將登場，國民黨候選人侯友宜今天表示，他嫻熟市政，但許多建設都是以往前台北縣長蘇貞昌沒有做過的，對手應該多花一點時間準備辯論的進度。

侯友宜先在板橋區市議員林國春等人陪同下，在慈惠宮、接雲寺上香祈福，沿路支持者沿街陪同步行掃街。隨後，由市議員周勝考等人車隊陪同掃街2小時。

競選總部總幹事林鴻池陪同侯友宜，登上首度亮相的卡車貨斗，繫上安全帶。這輛相當亮麗顯眼的全尺寸紅色貨卡，是侯友宜的朋友贊助支持，充當競選車隊「主將戰車」。

民眾聽到宣傳車廣播，主動到路邊鼓掌歡迎或燃放鞭炮。侯友宜彎腰向兩側比出手勢的民眾握手，沿途有駕駛搖下車窗比大拇指，還有阿嬤抱著孫子跑出來喊加油「凍蒜」。侯友宜還向收垃圾的清潔隊員問候，勉勵他們的辛苦。

媒體關切12日將舉行的公辦辯論會準備進度，侯友宜說他不懼戰、不畏戰，「我都已經很熟了啦。」擔任新北市副市長七年多來，對市政非常嫻熟，反而很多建設都是老縣長蘇貞昌以前沒有做過，應要多花點時間準備。

今天競選活動首日，侯友宜和競選團隊分別在新北市橋頭與街口，向通勤上班族拜票，並以車隊掃街。他受訪預告，接下來的十大造勢活動從樹林區開始，連續直到選前之夜，希望可激起支持者熱情催出選票。

在永和區永安市場掃街時，許多攤販迫不及待拿出手機等待拍照，有人興奮拉著侯友宜的手說，「我也是嘉義人啦，一定投給你」。（編輯：張銘坤）1071109