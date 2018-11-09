與黃俊雄同框造勢 韓國瑜隱喻翻轉高雄經濟

布袋戲大師黃俊雄9日晚間率團到高雄市林園區廣應廟前廣場義演，與國民黨高雄市長候選人韓國瑜同框造勢，掀起現場高潮，韓國瑜（左）離場時，現場「韓粉」一擁而上熱情簇擁。中央社記者程啟峰高雄攝 107年11月9日

（中央社記者程啟峰高雄9日電）布袋戲大師黃俊雄今晚率團南下高雄市林園區廣應廟前廣場義演，與國民黨高雄市長候選人韓國瑜同框造勢，掀起現場高潮，韓國瑜並拿起掌中戲偶「孫悟空」隱喻翻轉高雄經濟。

韓國瑜一手拿著「孫悟空」掌中戲偶，在黃俊雄「歡迎金光閃閃、銳氣千條的韓國瑜」台詞聲中登台，兩人同台，台下大批民眾「凍蒜」聲浪此起彼落，國旗旗海飄揚，場面熱烈。

韓國瑜表示，他要像「孫悟空大鬧天宮」一樣，要翻轉高雄經濟，大幹一場。

韓國瑜與黃俊雄同台聯袂向台下觀眾問好，韓國瑜說，他是看黃俊雄布袋戲長大的，感謝黃俊雄雖是高齡86歲仍專程南下高雄義演相挺。

黃俊雄說，他一向為善不欲人知，誠心誠意的義演，九二一地震、四川地震時到災區為災民義演時，都沒有上報，這次他也希望默默義演，但因韓國瑜名氣實在太大，義演活動被媒體廣為報導，令他很不好意思。

黃俊雄這次率團南下高雄市林園區義演，韓國瑜日前受訪說，他是雲林女婿，黃俊雄是雲林人，因而贊助這場演出。

面對媒體追問黃俊雄介紹他進場台詞「金光閃閃、銳氣千條」，有何感想，韓國瑜幽默回說，「他是在讚美我的光頭」。

韓國瑜在台上現身不到10分鐘，隨後接受電視台闢室專訪，現場「韓粉」一擁而上熱情簇擁，媒體也上前搶拍，場面混亂，令韓國瑜寸步難行。韓國瑜接受專訪後搭車離去時，因現場民眾過於熱情，也是一陣混亂。（編輯：陳清芳）1071109

布袋戲大師黃俊雄9日晚間率團南下高雄，在林園區廣應廟前廣場義演，場面熱烈。中央社記者程啟峰高雄攝 107年11月9日