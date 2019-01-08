桃園又見兩頭棄死豬 市府推動廚餘養豬轉型

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市觀音區樹林溪今天又有民眾通報發現2隻棄死豬，發現時被裝在米袋內綑綁丟包，桃園市政府動物保護處已將檢體送驗。桃園市目前400場養豬戶已有約10場養豬戶表明要離場。

動保處長陳英豪表示，今天又新增2件斃死豬通報案，分別在觀音區樹林溪61號橋下與大溪交流道員樹林渠道，防疫人員在觀音區發現有兩隻黑豬，被裝入米袋綑綁丟棄。至於大溪發現的則是狗屍，由外觀初步研判，棄死豬應該未染上非洲豬瘟，但已經採樣緊急送驗。

陳英豪說，市政府也在動保處官網架設了「非洲豬瘟防疫專區」，將定時更新棄死豬的通報狀況與處理情形。

農業局漁牧科長高明．帕桑表示，市府已經在4日針對養豬戶辦理說明會，根據市府統計，桃園市400場養豬戶，共有近16萬頭豬，目前有314場以廚餘飼養，雖然這些養豬戶都有蒸煮設備，但其中僅59場有廚餘再利用許可，市府未來將積極輔導轉型。

高明．帕桑指出，廚餘養豬轉型措施將提供飼料差額補貼、技術諮詢輔導以及自願性退場補助三大項。從即日起至3月31日，豬農可自行評估並提具資料向豬場所在地區公所農經課提出申請，市府會進一步審核，目前已有10場養豬戶評估要離牧退場，數量約5800頭豬。（編輯：林治平）‭10801‬08