聯醫涉弊案 柯文哲：不可能每個人都是聖人

台北市長柯文哲（中）與市府教育局長曾燦金（右）、TutorABC董事長楊正大（左），9日出席台北市高中國際文憑課程說明及發表會，觀看活動簡報。中央社記者徐肇昌攝 108年1月9日

（中央社記者陳怡璇台北9日電）台北市立聯合醫院傳出弊案，使台北市長柯文哲主打的透明廉政蒙塵，他表示「不可能每個人都是聖人」，並說至少一級首長沒有涉及弊案。

台北市聯合醫院藥劑部陳姓主任涉以民間協會名義，承攬衛生局長照藥事服務標案，再以不實資料請領經費新台幣300萬餘元。且藥劑部身為採購案督辦單位，陳姓主任卻身兼得標藥學會幹部，其中疑涉內神通外鬼等不法，遭檢廉搜索約談。

廉政透明除了是柯文哲政見之一，他也多次說過自己清廉、任內沒有局處長因弊案下台，如今聯醫傳出弊案，外界質疑使廉政透明口號蒙塵。

柯文哲今天出席北市教育局活動，受訪時說：「不可能期待每個人都是聖人，但是大規模的弊案我們還是沒有，至少一級首長沒有」。

對市府廉政透明委員會的組成，柯文哲指出，他後來才發現沒有廣告宣傳，「人家也不知道要來報名」，會再處理此事。（編輯：李亨山）1080109