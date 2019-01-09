金門家扶盼豬肉輸台解禁 讓企業參與關懷弱勢

金門聖祖食品公司總經理陳緣姿（左3）9日帶著食品和慰問金，到金門家扶中心慰問受助家庭，由家扶中心扶幼委員楊肅謙（中）及家扶中心主任李桂平（右3）代表接受。（家扶中心提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年1月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門聖祖食品公司人員今天帶著食品和慰問金，到金門家扶中心慰問受助家庭。家扶中心期盼禁止金門豬肉輸台提早解禁，讓企業恢復生機，進而參與更多將到來的春節寒冬慰問。

聖祖公司人員在總經理陳緣姿帶領下，帶著公司生產的貢糖和麵線等產品，提供給家扶家庭享用，並捐贈新台幣8000元春節慰問金，做為受扶助家庭春節慰問使用，由家扶中心扶幼委員楊肅謙及家扶中心主任李桂平代表接受。

陳緣姿表示，金門家扶中心為地區弱勢兒童張羅各類協助項目不遺餘力，身為在地企業，關心地方事務也是聖祖責無旁貸的社會責任；一直以來關心地方弱勢群族以及重視下一代的教育工作，透過獎學金的發放以及弱勢兒童的協助，回饋社會。

李桂平表示，感謝聖祖協助，讓家扶兒童感受到社會溫暖的關懷。特別受到非洲豬瘟後續禁運影響，金門地區相關行業營業額大幅下滑，聖祖的愛心關懷工作不打折，令人佩服。

李桂平希望可以縮短金門豬肉禁運台灣本島期限，讓地方產業恢復生機，各個愛心企業主才不會對即將到來的春節寒冬慰問，感到吃力，讓社會可以有更多力量，關注弱勢族群。（編輯：陳政偉）1080109