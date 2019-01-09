澎湖綠蠵龜頭部遭魚叉刺傷 幸運獲救

一隻保育類的綠蠵龜，頭部疑遭魚叉刺傷，擱淺在澎湖城前海域，幸經第七岸巡隊安檢人員發現救援，並由縣府農漁局生態保育科人員將綠蠵龜送往澎湖海龜救護收容中心救護。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 108年1月9日