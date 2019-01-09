澎湖綠蠵龜頭部遭魚叉刺傷 幸運獲救
最新更新：2019/01/09 21:16
一隻保育類的綠蠵龜，頭部疑遭魚叉刺傷，擱淺在澎湖城前海域，幸經第七岸巡隊安檢人員發現救援，並由縣府農漁局生態保育科人員將綠蠵龜送往澎湖海龜救護收容中心救護。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 108年1月9日
（中央社澎湖縣9日電）一隻保育類的綠蠵龜，頭部疑遭魚叉刺傷，奄奄一息地擱淺在澎湖城前海域，幸經第七岸巡隊安檢人員發現救援，由縣政府農漁局生態保育科送往澎湖海龜救護收容中心救護。
海洋委員會海巡署金馬澎分署澎湖第七岸巡隊隊長王寶庭今天表示，這隻保育類綠蠵龜上午被岸巡隊城前執檢站人員巡邏時發現，並發現綠蠵龜頭部疑似遭魚叉刺傷，立刻救回安檢站，並通報澎湖縣政府農漁局生態保育科。
澎湖縣農漁局生態保育科人員前往檢視，綠蠵龜長與寬均為45公分，至於頭部傷口，係魚叉標捕時所傷，所幸綠蠵龜還存活，目前送往澎湖海龜救護收容中心救護。（編輯：翁翠萍）1080109
海洋委員會海巡署金馬澎分署澎湖第七岸巡隊9日表示，一隻保育類綠蠵龜上午被岸巡隊城前執檢站人員巡邏時發現，並發現綠蠵龜頭部疑似遭魚叉刺傷，立刻救回安檢站，並通報澎湖縣政府農漁局生態保育科。（澎湖第七岸巡隊提供）中央社 108年1月9日