羅智強街頭助講 陳炳甫盼雙喜臨門

（中央社記者蕭博文台北10日電）國民黨台北市立委補選參選人陳炳甫今天上午與懷孕妻子共赴台北市選委會，抽中4號籤。他說，27日投票日可能就是第三胎出生日，希望當天能夠雙喜臨門，贏得立委選舉。

陳炳甫今天晚間在台北市議員羅智強陪同下，於士林區承德路、劍潭路口街頭拜票開講。

羅智強說，於公於私都應該站出來力挺陳炳甫，於公部分，這場立委補選是延續國民黨九合一勝選氣勢的關鍵一役，只要拿下士林、大同區立委，對國民黨而言，展望明年大選就多了一個灘頭堡。

羅智強還表示，與陳炳甫的已故胞姊、前市議員陳玉梅是多年好朋友，尤其陳玉梅過去陪前總統馬英九上山下海拚選舉，彼此建立起革命情感，站出來幫助陳炳甫就等於幫助陳玉梅。

陳炳甫則說，這場選舉太多口水，重申都市更新、體育改革等政見，並表示政府的體育政策總是錦上添花，沒有照顧到基層的運動選手，面臨中國打壓，唯有體育、文化才可以讓台灣發光發熱。

陳炳甫受訪時則表示，抽到4號，但號碼不重要，還是得靠自己努力。他還說，今天下午妻子產檢，得知第三胎很可能在投票當天出生，如果當天能順利勝選，就是雙喜臨門。

陳炳甫還說，父親陳重光、姊姊陳玉梅都是他效仿的對象，希望能像老爹、老姊一樣成為對社會有貢獻的人，這也是他願意扛下立委補選重責大任的原因之一。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，選委會今天上午舉行號次抽籤，1號為全民無黨聯盟陳源奇、2號民進黨何志偉、3號無黨籍王奕凱、4號陳炳甫、5號「柯家軍」陳思宇。（編輯：張銘坤）1080110