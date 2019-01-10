侯友宜慰問警察110勤務 關心手機定位

（中央社記者黃旭昇新北10日電）今天是1月10日，新北市長侯友宜無預警前往市警局110勤務中心抽查，並慰問值勤員警辛勞。因手機視訊通話功能普及，110建置視訊報案功能，讓警方可掌握報案者定位與影像。

市警局表示，現有警政服務APP 110 報案已整合GPS 地理資訊系統與定位功能，及時提供勤務中心員警掌握報案人位置，有效準確到達現場。

侯友宜為瞭解報案系統定位功能，同時因適逢1月10日，與110諧音，他今天中午無預警前往警局勤務中心，默默的在值勤警員後面盯著螢幕，看著警察受理報案。

勤務中心員警不知道侯友宜「督勤」與慰問，直到侯友宜拍拍他們肩膀時，才赫然發現「老學長」蒞臨。侯友宜期許警察局110報案系統持續行動化、智慧化，也感謝受理員警24小時不間斷守護市民生命財產安全。

新北市警察局長胡木源陪同並表示，新北110受理員警編制56人，107年受理報案總話務量104萬件，每天平均約2869件；為避免滿線延誤緊急救援時機，採取話務分流到16個警分局勤指中心協助受理。

市警局今晚發布新聞表示，107年向各家電信業者緊急查址計1622件，即時挽救無數民眾生命。 警方透過手機報案即時影像與報案內容等資訊，追蹤報案人手機定位，取得犯嫌肖像、身形、衣著等資料，提升破案效率。（編輯：張銘坤）1080110