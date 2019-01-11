補選倒數16天陳思宇募資 柯文哲：選舉要花錢

（中央社記者梁珮綺台北11日電）台北市長柯文哲今晚將陪同無黨籍立委補選參選人陳思宇召開募資記者會，由於距投票日僅剩16天，外界質疑募資意義；柯文哲說，選舉還是要花錢，猜測陳思宇已負債累累。

柯文哲今晚8時將陪同陳思宇召開募資記者會，外界提出質疑，他上午10時在市政大樓11樓北區接受媒體採訪時，做上述表示。

陳思宇最初登記參選台北市大同士林區立委補選時，便暗指對手是「連勝文們」，事後緊急解釋與道歉，但根據監察院公布137期廉政專刊，陳思宇存款有新台幣891萬多元、房貸有867萬多元。她多次強調，財產的總值不是重點，淨值才是，甚至表明金權政治中，金不是問題，權才是。

由於陳思宇父親是市議員陳建銘、叔叔為陽信銀行董事。有媒體提出質疑，在距離投票日僅剩16天時刻，召開募資記者會的意義何在，柯文哲說，「選舉一定要花錢」、「也不會一次選舉，把財產全部花光吧」。

柯文哲不斷強調，「選舉還是要花錢的啊」，並反問記者：「有選舉不花錢的嗎？太厲害了。」面對媒體追問，僅剩2週，募資要花在何處，柯文哲說：「有啦！」隨即話鋒一轉，表示「我猜，（陳思宇）已經負債累累了吧」。

對於媒體報導，北市府屬意台北農產運銷公司董事長由前市議員黃向羣擔任。柯文哲說，當時他的計畫是等新農委會主委上任後，北市府會正式拜會，雙方同步確定董座與總座人選，「一定要北市府跟農委會雙方協定後再講，當初都講好，人選要雙方互相確認」。

至於前行政院長蘇貞昌將接任新閣揆、副手為前立委陳其邁。柯文哲說，先上任再講，認為蘇貞昌是「老經驗」，應該上任後能立刻上手，但他預料大部分閣員應不會撤換。（編輯：吳佳穎）1080111