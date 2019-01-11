農地堆回收物 桃市府開罰追蹤善後

桃園市大園區一處農牧用地遭違法堆置大量廢塑膠等回收物，桃園市環保局11日表示，市府在接獲檢舉後組成專案小組，上月26日就進行跨局處聯合稽查，並2度約談地主及租賃人昇葆環保股份公司會勘。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市大園區一處農牧用地被違法堆置大量廢塑膠等回收物，桃園市政府環保局今天表示，已依法開罰及限期改善，相關資源回收物流向與處置也會追蹤，民眾無需擔心。

根據蘋果日報報導指出，桃園市大園區沙崙一處場區，被違法堆置大量廢塑膠等回收物。

環保局下午發布新聞稿表示，市府在接獲檢舉後組成專案小組，去年12月26日就進行跨局處聯合稽查，並2度約談地主及土地租賃業者會勘。環保局發現，現場堆置的是租賃業者標得台北市政府的資源回收物。由於該土地屬一般農業區農牧用地，不得堆置大量廢塑膠等回收物，除依法開罰、通知台北市政府追蹤，也要求限期改善。

環保局指出，桃園市民無需進行繁雜的分類作業，只要把垃圾、資源回收物分開交給垃圾車及回收車，就會由資源回收細分類廠進行分類，有效降低民眾與清潔隊員的負擔，環保局人力也可運用在市容環境維護、大型家具清運等，提供市民更完善服務。（編輯：戴光育）1080111