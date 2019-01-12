完成雙北環河路網 侯友宜盼與中央攜手

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市長侯友宜今天表示，建設淡北道路是淡水地區居民長期關注的公共議題，交通運輸需求不分行政區域，期盼中央及地方攜手完成雙北環河路網最後一塊拼圖。

新北市長侯友宜今天視察淡水地區交通路網，聽取工務局簡報淡北道路興建案推動進度，視察去年底通車的淡海輕軌綠山線。

工務局長朱惕之表示，台北市與淡水區僅有台2線一條主幹道，北端的淡金路、中正東路有10個車道，南端台北市大度路、關渡大橋有10個車道，但台2線僅有6個車道，甚至救護車也常塞在車陣中。

工務局簡報表示，台2線交通塞車，包括淡海輕軌綠山線、淡江大橋及淡北道路，是解決淡水地區塞車的三大重要工程。

工務局新建工程處表示，淡北道路自淡水區中正東路與淡金路交叉口起，至台北市立德路口止，全長5.45公里，為降低環境衝擊有2處路段立體化，其餘都是平面雙向4線道。

市府成立生態監督小組保護生態，並在橋下設置保護動物的生物廊道、隔音牆，以維持生物多樣性。

侯友宜說，台2線交通壅塞是淡水地區民眾長久以來的噩夢，淡北道路對淡水、關渡地區緊急醫療、急難救災運輸、抒解交通非常重要，需中央和地方共同支持。請工務局提環評資料送中央審查，並溝通協調打通淡水地區交通壅塞的任督二脈。

侯友宜今天也視察淡海輕軌紅樹林站，瞭解風雨走廊、旅客服務中心和備援行控中心、人行道廣場，並聽取工程簡報，瞭解輕軌營運情形。

侯友宜說，輕軌綠山線接藍海線，從海洋科技大學沙崙站到漁人碼頭，希望在今年底完工。台北捷運紅樹林站到淡海輕軌的紅樹林站，轉進過程先用風雨走廊暫時因應。

市府捷運局表示，淡海輕軌第8列車即將運送至現場，在完成測試後加入營運，未來班距或車輛調配將更彈性；與台北捷運紅樹林站連通道，會加速克服施工困難，預計今年8月開通使用。（編輯：方沛清）1080112

新北市長侯友宜（前右2）12日視察淡海輕軌旅客服務中心和備援行控中心，並聽取工程簡報，瞭解輕軌營運情形。（市府捷運局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月12日