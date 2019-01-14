巡山員月薪最高34K 台大森林系女學士來考

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）林務局屏東林區管理處今天公布錄取5名約僱森林護管員榜單，唯一女性是台大森林系畢業。約僱森林護管員新手每月薪資新台幣2萬7434元，進用後依考核最高可至3萬4916元。

約僱森林護管員俗稱巡山員，屏東林管處表示，屏東林管處轄區包括高雄市、屏東縣和澎湖縣，加上今天錄取的5名，一共120位護管員，每人巡護面積約1000公頃，高屏地區是莫拉克風災重災區，許多山區道路崩壞，常常到深山巡護需要5至10天來回，相當辛苦。

這次錄取的榜首韋樹德為嘉義大學森林暨自然資源學系畢業，35歲，他表示，曾經在中部擔任過兩年護管員，因家住屏東、熱愛森林，所以想回家鄉服務山林，護管員要攀登山林、與山老鼠鬥智都是辛苦的工作，但這個工作還有林租地的為民服務，是他熱愛的工作。

第2名錄取、也是5人中唯一女性的陳怡安是台大森林系畢業，30歲，大學畢業後一直擔任學校研究助理，她表示，喜歡戶外，雖然知道巡護山林工作很辛苦，但她想挑戰。

屏東林管處表示，這次符合應試資格者總計25人，從25歲到58歲不等，甄試除基本學科測驗外，還包含負重跑走及騎乘150CC 循環檔機車兩項術科測驗，參試者必須能背負20公斤重背包在9分30秒內跑或走完1公里全程，5名上榜的人平均年齡29.4歲。

屏東林管處說，護管員負責山林巡護，需具備基本林業知識及強健體魄，才能攀山越嶺獨立作業；近年巡山員有老化現象，現有巡山員平均年齡超過50歲，未來會視人力出缺情形辦理招考，目前120人人力已足夠。（編輯：翁翠萍）1080114