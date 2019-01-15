寒冬送暖救浪浪 動保團體募貓狗罐頭分送各地

（中央社記者郝雪卿台中15日電）動保團體台灣動物緊急救援小組與連鎖寵物用品賣場一起展開寒冬募飼料救浪浪活動，共募集4萬多罐貓狗罐頭，今天在受贈儀式後，即從台中市出發分送到全台各地弱勢貓狗園區。

受贈儀式上午在台中市魚中魚文心總店舉行，現場一字排開堆滿狗罐頭，會後隨即由大卡車載運至全台各地近百個弱勢貓狗園區，讓這些弱勢貓狗園區的毛小孩也能感受寒冬送暖的溫馨。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，寒冬總是人們團圓圍爐的時候，但全台各地有許多可憐的流浪貓狗，正過著有一餐沒一餐的日子；台灣動物緊急救援小組於是與魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動。

魚中魚行銷部主任陳昭伶說，社會大眾近年來十分關注流浪動物議題，也憂心牠們溫飽問題，魚中魚因此與台灣動物緊急救援小組聯合發起罐頭認捐活動，與大眾一起募集愛心做公益，為流浪動物盡一份心力。

倪京台表示，這場募集活動在短短一個半月時間內，累計共有2562名愛心民眾參與，共捐贈4萬多罐、市價超過150萬元的貓狗罐頭，成果超乎想像，看到現場滿滿的罐頭，令人感動。

飼養超過百隻流浪貓狗的莊媽媽也帶著兩隻傷殘犬「小黑」、「豆花」到現場表達感謝。倪京台說，全台各地有許多和莊媽媽一樣，奉獻一生照顧流浪貓狗的愛心人士，今天募集到的所有罐頭會分批載運到這些弱勢的狗園與貓園。

台灣動物緊急救援小組進一步指出，目前救援小組每個月固定捐出約150萬元飼料，給全台95個私人貓狗收容中心，估計有1萬2000隻貓狗受惠。這次很高興有機會能與愛心企業合作，幫助更多在黑暗角落的弱勢生命。（編輯：陳俊碩）1080115