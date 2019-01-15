何志偉：打政績牌 20日辦大型活動

民進黨台北市立委補選參選人何志偉（圖）15日在社子島迎星碼頭談當選後要推行政見，會前受訪表示，他的選舉方式就是不攻擊，主打政績牌；預定20日將舉辦一場大型造勢活動，支持他的地方好朋友都會到場，將以音樂會呈現，目前積極聯繫安排黨內大咖站台。中央社記者劉建邦攝 108年1月15日

（中央社記者劉建邦台北15日電）民進黨台北市立委補選參選人何志偉今天說，預定20日舉辦選前黃金周的大型活動，將以音樂會呈現，目前積極聯繫黨內大咖站台，且他的選舉策略就是不攻擊對手，主打政績牌。

何志偉前往社子島迎星碼頭談當選後要推行政見，他會前受訪，被問及關於其他參選人近期積極與網紅開直播或與政治名人同台的看法。

何志偉說，選舉策略也會開直播，不是凸顯個人，都是跟當地的基層合影，因為政績是民意代表跟市民一起合作才可推動，且透過直播期盼讓選民感受到接地氣外，更可了解他曾經推動的政績。

何志偉表示，他的選舉方式就是不攻擊，主打政績牌，其他立委參選人也都很辛苦，都有各自策略和方式，不批評，他以勤走基層、傾聽民意為主，也希望每一名民意代表都應該要有替基層服務的想法。

離立委補選投票日腳步近，是否安排大型造勢活動。何志偉說，預定選前黃金周的20日舉辦一場大型造勢活動，支持他的地方好朋友都會到場，將以音樂會呈現，目前積極聯繫安排黨內大咖站台。

何志偉也提出當選立委會推動的河岸經濟政見，像協調中央及台北市政府，在河岸推動全台最具規模、特色的大型親子公園，協助舉辦像是龍舟賽及滑水賽的國際賽事；打造一條從大稻埕到社子島完善的藍色公路、自行車道、人行步道，讓市民可親近河岸。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日27日登場，共5人投入選戰，綠藍白也各推參選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李亨山）1080115