麥寮港改商港公投 張麗善啟動第二階段連署

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）麥寮工業港改制國際商港公投，領銜人雲林縣長張麗善今天宣布啟動第二階段連署，期望在2月12日前完成40萬份連署，推動「大船入港，雲林上場，雲林良品，賣向世界」。

張麗善率縣府團隊由雲林縣商業會、工業會、科技工業區廠商協進會、縣農會等工商農業界代表力挺，宣布「麥寮港改制雲林國際商港公投」進入第二階段連署，並由各界在聯合服務中心踴躍參與連署，期盼推動台灣港口經濟在雲林綻放新亮點。

張麗善指出，新加坡、香港、上海、高雄等地都是因為港口帶來蓬勃商機，她在擔任立法委員期間倡議推動修改「產業創新條例」，希望雲林麥寮港由工業專用港改制為國際商港，但一直無法如願。

張麗善表示，麥寮港改制為國際商港，不只助益台灣經濟發展，港埠吸引產業進駐，進而帶動旅運發展，盼透過公投案推動實現「大船入港，雲林上場，雲林良品，賣向世界」的目標。

張麗善呼籲雲林和全國鄉親，在2月12日前同心協力完成40萬份連署，請鄉親將連署書寄到或送達雲林縣工商發展投資策進會（雲林縣斗六市雲林路二段515號），由雲林縣政府彙整後繳交中央選舉委員會。

雲林縣政府說，這項公投連署地點將公布在張麗善臉書與縣府網站上，縣政府聯合服務中心及鄉鎮市公所服務台都會設置連署點，歡迎年滿18歲以上認同公投的民眾參與，並歡迎洽詢1999或05-5523015。

「麥寮港改制雲林國際商港公投」案因為推動時程較晚，在去年11月24日的九合一選舉，未能如期一併舉行，張麗善當時表示，選後仍會持續推動，她在當選雲林縣長後，結合工商界相挺，展現力拚過關的雄心。

依據公投法規定，「麥寮港改制」案若獲得連署審查通過，中選會將正式公告，在投票前一個月舉辦公聽會，並在1至6個月間完成投票；若投票通過，政府相關機關必須考量修改政策，其中包括產業創新條例、工業專用港或工業專用碼頭經營管理辦法等法條修改。（編輯：翁翠萍）1080115