新北高風險家庭增6倍 侯友宜：直接面對

（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市長侯友宜今天指出，新北市8年來高風險家庭增加6倍，現有1萬2000個家庭列管。他對家暴與兒虐事件表示難過，對於婦幼安全事件是零容忍，將直球對決、直接面對。

侯友宜上午在主持市政會議時表示，保護婦幼安全是每個人的責任，希望發揮雞婆精神多關心周邊鄰里。過去他在擔任副市長時，就負責高風險家庭安全網，當時只有2000個家庭，經大家積極盤點已成長6倍，目前有1萬2000個家庭。

媒體詢問新北市政府社會局公布的評鑑兒童托育機構、托嬰中心的資訊是否不夠透明，侯友宜受訪時表示，若社會局資訊不夠詳細、無法辨識不良機構，應改進充分揭露達到警惕效果。

侯友宜並要求新北市政府團隊百分百投入，維護婦幼安全責無旁貸。這不是單獨社會局主政的業務，各單位不要只是開會、書面評鑑，還要行動式管理，由局長親自理解問題所在，同時要解決問題。

新北市近來連續發生永和某托嬰中心托育人員虐兒案件、蘆洲一名父親不滿兒子買肉圓沒加辣椒而虐兒案，侯友宜指出，「我很難過」，希望各局處要全力以赴，先從檢討自己做起，瞭解機構評鑑機制是否作假。

侯友宜說，盼望兒虐事件不再發生，保護婦幼安全將直接面對，若需要增加社工等，他也會全力支持。

新北市政府社會局長張錦麗表示，新北市為建構暴力防治的服務，建制家庭暴力三級預防的機制，在尚未發生暴力前，運用社區、社團、志工、鄰里，辦理初級預防宣導，訓練「紫絲帶達人」進入社區、學校宣導反暴力。

她說，當家庭已有壓力產生時，運用支持服務機制，找出需幫助的兒少，提供家庭所需服務，例如，高風險家庭整合安全網、幸福保衛站、高關懷少年服務等。

張錦麗表示，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心無論是預算或社工人力，近年都有大幅成長。（編輯：戴光育）1080116