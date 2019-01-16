大貓熊上刷牙課 享受過程保護牙齒

（中央社記者梁珮綺台北16日電）預防蛀牙，正確的刷牙動作很重要。台北市動物園大貓熊「圓圓」牙齒先天性較易磨損，牙齦狀況較差，因此，團隊要定期照護，透過動物訓練，讓「圓圓」可以接受用牙刷來刷牙。

動物園發言人曹先紹今天透過新聞稿表示，「圓圓」牙齒先天性較易磨損，牙齦狀況較差，必須定期進行口腔檢查、牙結石去除以及補牙等照護，而從2017年7月開始，「圓圓」因牙周囊袋的問題，竹葉常卡在牙齦內導致發炎。

2018年進行牙周外科治療後，「圓圓」終於順利解決牙周囊袋問題，牙齦不再發炎，但齒縫間仍容易卡竹葉，曹先紹說，為了替「圓圓」剔除牙齒中間的竹葉，特別透過動物訓練，讓「圓圓」可以接受保育員一天2次用特製牙刷或牙間刷幫忙刷牙。

曹先紹說，特製牙刷的牙刷柄較長，除方便互動，也增添與「圓圓」互動的安全性；牙間刷能保持牙齒間的清潔，避免竹葉、竹桿在「圓圓」口中愈卡愈緊。

他也笑說，「圓圓」剛開始不太習慣牙刷的存在，會不自覺用舌頭去頂，現在已經樂於享受刷牙過程。（編輯：方沛清）1080116