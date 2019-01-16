高雄區農改場年度迎賓日 19日繽紛展開

（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）高雄區農業改良場每年開放一次的迎賓日19日登場，將展示研發成果、優質高屏農產品、熱帶花卉花藝展示同時設熱門拍照打卡區，也將展示切花火鶴新品種「高雄3號-紅鈴」。

農改場19日上午9時起，將在場區舉辦「熱帶新農業-幸福饗宴GO！」迎賓日活動，活動內容包括研發成果及技轉廠商產品展示、優質農產品、地方料理展售活動、蓮霧與棗得獎果品、熱帶花卉花藝展示等。

場長戴順發表示，其中熱門拍照打卡區「熱帶花卉花藝展示」，是結合高屏地區生產的主要外銷切花（火鶴花、文心蘭、腎藥蘭及萬代蘭）與外銷切葉（電信蘭及山蘇）植物布置而成，會場展現年節喜氣，另外也在花卉試驗田設置景觀花卉區。

戴順發表示，當天也將展示切花火鶴新品種「高雄3號-紅鈴」，特殊的鬱金香花型，討喜的紅色系，在花藝設計上利用性極高，目前已取得植物品種權，今年推廣種植，明年市面上就買得到；高屏地區是熱帶花卉的研究重鎮與主要產區，火鶴花及熱帶蘭科植物是極具外銷潛力的種類之一。（編輯：翁翠萍）1080116

高雄區農業改良場每年開放一次的迎賓日19日登場，當天將展示切花火鶴新品種「高雄3號–紅鈴」。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月16日

高雄區農業改良場每年開放一次的迎賓日19日登場，將展示研發成果、優質高屏農產品、花藝展示、熱帶花卉同時設熱門拍照打卡區，會場展現年節喜氣。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月16日