賞花手摸鼻聞 盲童用心感受花朵之美

台中市后里區中社花市17日邀請啟明、惠明盲校孩童到花市內賞花，盲童們以手摸觸花瓣，以鼻子嗅聞花香，用心感受花朵的美。中央社記者趙麗妍攝 107年1月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市后里區中社花市今天邀請啟明、惠明盲校孩童到花市內賞花，正值鬱金香展期，盲童們以手摸觸花瓣，以鼻子嗅聞花香，用心感受花朵的美。

中社花市今天邀請20多位啟明、惠明盲校的孩童到花市賞花，解說員帶著小朋友觸摸，以手指感受花朵的嬌嫩，也用嗅覺記憶花朵的香味，惠明盲校也帶來音樂表演，現場民眾「聆聽花開的聲音」。

盲童戴芯鈴手摸著花瓣、聞著花香說，雖然沒辦法看到花，但以手觸摸感受花瓣，聞著花香發現不是每種花都有香氣，透過不同賞花的方式，也感受到了花朵的美麗。

黃意平在解說員的帶領下，低頭聞著百合花、鳶尾花，感受花朵的差異，他說，「聞著花香讓我有種安心的感覺」。

惠明盲校校長鄧麗蓮表示，盲生除了看不到外，其實也和一般人一樣勇於嘗試，一般人用眼睛賞花，盲生則用其他器官感受花朵之美。

台中市副市長楊瓊瓔表示，人美、花美、中社最美，台中產有許多美麗的花卉，正值花博期間，歡迎大家到台中感受花卉之美。

中社花市老闆賴啟文指出，花市今年自荷蘭引進30萬株的鬱金香，多達50多種品種，到3月中旬將在花田中輪番綻放，近日低溫報到，欣賞鬱金香仿如置身荷蘭，即日起至1月31日，台中市民賞花憑證件可享半票優惠。（編輯：方沛清）1080117