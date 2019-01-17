彰化立委補選 柯呈枋楊澤民完成登記

彰化縣第一選區立委補選訂於3月16日投票，國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋（前右2）17日在彰化縣長王惠美（前左3）等人陪同下，完成登記作業。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年1月17日

（中央社記者吳哲豪彰化17日電）彰化縣第一選區立委補選，國民黨提名的柯呈枋及時代力量提名的楊澤民今天完成登記，彰化縣長王惠美稱讚柯呈枋是好人才，國民黨沒有分裂的本錢，楊澤民則說會帶進中央的資源。

彰化縣長王惠美在去年12月25日就職，所留下來的彰化縣第一選區立委職缺需要補選，中央選舉委員會日前公告，彰化第一選區立委補選在1月14日到18日辦理登記，3月16日進行投票，目前表態有意參選的有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、時代力量提名的楊澤民以及無黨籍參選人紀慶堂。

國民黨提名的柯呈枋今天上午在彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源以及立委許淑華等人陪同下，前往縣選委會完成登記作業；王惠美說，國民黨沒有分裂的本錢，大家一起努力，她也稱讚柯呈枋有在基層以及中央服務的經驗，好人才需要大家的支持。

除了柯呈枋外，時代力量提名的台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民今天在立委徐永明、時代力量秘書長陳惠敏等人陪同下，也前往縣選委會完成登記作業。

由於要取得參選資格需在中選會公告之前遷戶籍，楊澤民遷戶籍的日期在中選會一月4日公告立委要補選之後，彰化縣選委會人員告知楊澤民，選舉資格可能會有問題，不過陳惠敏解釋，他們發現中選會的公告有一月4日以及一月10日2個日期，會發文給中選會要求說明清楚。

楊澤民則說，第一選區所在的鄉鎮都是過去推動台灣經濟的重鎮，他希望自己當選立委能將故鄉打造成為一個永續健康幸福快樂的地方，有更多中央資源挹注，也希望以自己過去企業經營的經驗，如果能進軍國會，會把更多中央資源帶到彰化的西北角。（編輯：陳俊碩）1080117