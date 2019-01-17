台中獨居婦住破屋日食一餐 民代寒冬送暖

年關將至，台中大甲一名63歲蔡姓婦人獨居在已逝同居人留下的破屋內，每天僅能吃上一餐，民進黨籍台中市議員吳敏濟獲知後協助申請相關補助，寒冬送暖。中央社記者趙麗妍攝 108年1月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）年關將至，台中大甲63歲蔡姓婦人，獨居在已逝同居人留下的破屋內，因無一技之長，房子破了大洞無力修補，每天僅能吃上一餐，後來獲市議員吳敏濟協助申請補助，寒冬送暖。

蔡婦獨居在大甲區同安里，同居人6年前往生後，她的生活陷入困頓，房子年久失修，屋頂破了一個2公尺的大洞，無力修補，因無錢繳水費被斷水，必須到鄰居家洗澡，每天僅能吃一個便當。

社會局社工科長陳麗華表示，蔡婦與前夫育有一子，雙方無往來，她無法取得低收入戶資格，會先替她申請農曆年前的溫馨快遞新台幣8000元，並聯絡食物銀行提供基本的食物，並協助她申請低收入戶。

陳麗華指出，目前已經幫蔡婦重新送件申請低收入戶，如果仍不能通過資格審核，會協助提出申覆，如果有需要就親子撫養問題提起訴訟，社會局也會協助。

近日低溫又下雨，吳敏濟的太太林美秀特地拿出自己2件防寒外套，讓吳敏濟帶去送給蔡婦，希望可以溫暖蔡婦身體，也溫暖她的心。

吳敏濟指出，日前已聯繫到2家不具名的功德會，負責屋頂加蓋及修復天花板，提高房屋保暖的效果。至於沒水的問題，會請區公所協助解決復水問題，讓蔡婦擁有基本的生活條件。（編輯：陳俊碩）1080117