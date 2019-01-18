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金門立委補選 陳玉珍盧冠宇登記

最新更新：2019/01/18 11:51
前金門縣議員陳玉珍（前）18日在大批支持者簇擁下，到金門縣選委會登記參選金門地區立委補選。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日
前金門縣議員陳玉珍（前）18日在大批支持者簇擁下，到金門縣選委會登記參選金門地區立委補選。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日

（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）今天是第9屆立委金門地區缺額補選登記最後一天，中國國民黨籍前金門縣議員陳玉珍，以及無黨籍的牙醫師盧冠宇分別完成登記。2人希望能為金門人發聲，讓大家看到金門的價值。

陳玉珍上午在上百名支持簇擁下，來到縣選委會，並在國民黨中央委員黃克標等人陪同下完成登記。陳玉珍表示，有幸在沒有戰爭的和平年代，並接受國際一流大學教育，唯一能回報的就是金門需要她時，必須挺身而出，唯一一席的立委席次，是金門人的光榮，不能隨便選出一個不適格的立委。

曾任3屆縣議員的陳玉珍說，相信她在議會的表現沒有讓鄉親丟臉，因此她必須挺身而出接下前輩交付的棒子，不能再退讓，也無法再退卻；尤其面對兩岸艱鉅時刻，金門必須要有一個具有兩岸和國際視野、有真材實料的金門子弟為金門發聲。

在支持者高喊「前進立法院，開創大未來」下，陳玉珍請民眾一人拉10票或是20票，讓她到立法院為金門發聲。

在金湖鎮執業的牙醫師盧冠宇則是稍晚在家人陪同下，也來到縣選委會登記。盧冠宇表示，參與政治是他的志向，也是回報家鄉的方法。他說，金門處在兩岸夾縫中，如何找出一條金門人的和平之路，讓中華民國的金門可以為兩岸的和平服務，是金門人值得驕傲的事。

盧冠宇希望讓金門成為台灣的資產，藉由政治定位的改變，讓金門成為中立和平自治區，帶動交通、醫療、教育、經濟發展，讓金門在兩岸善意交流下，成為中產階級的天堂。

盧冠宇說，透過參選讓台灣民眾看到金門的價值，就是他參選的最大價值。（編輯：吳佳穎）1080118

牙醫師盧冠宇（右4）18日在家人陪同下，來到金門縣選委會登記參加立委補選。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日
牙醫師盧冠宇（右4）18日在家人陪同下，來到金門縣選委會登記參加立委補選。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日
前金門縣議員陳玉珍（前）18日前往金門縣選委會登記參加立委補選。她說，面對兩岸艱鉅時刻，金門必須要有一個具有兩岸和國際視野、有真材實料的金門子弟為金門發聲。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日
前金門縣議員陳玉珍（前）18日前往金門縣選委會登記參加立委補選。她說，面對兩岸艱鉅時刻，金門必須要有一個具有兩岸和國際視野、有真材實料的金門子弟為金門發聲。中央社記者黃慧敏攝 108年1月18日
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