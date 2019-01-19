高雄區農改場迎賓日 蓮霧王及蜜棗王產生

高雄區農業改良場19日舉辦一年一度的迎賓日，今年雖落在補行上班日，但農改場各類研發成果、優質高屏農產品及美麗花卉展示等，仍吸引不少參訪人潮。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）高雄區農業改良場今天舉辦每年開放一次的迎賓日，雖是非假日，但研發成果、優質高屏農產品、熱帶花卉展示等吸引非上班族人潮；同時，今天也產生今年高屏區的蓮霧王和蜜棗王。

高雄區農改場每年在蓮霧及蜜棗產季，開放場區，舉辦迎賓日，今年主題是「熱帶新農業-幸福饗宴GO！」，有農改場的研發成果及技轉廠商產品展示、優質農產品及地方料理展售等，現場的神農獎農民產品區及百大青農區都吸引人潮。

活動中舉辦的「2019全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」，選出今年度「蓮霧王」和「蜜棗王」各3位，今年的「蓮霧王」由屏東佳冬鄉農會林美良、南州地區農會林元宗及農友蔡順得奪得；「蜜棗王」則由高雄市大社區農會吳楊月琴、許神燕及燕巢區農會潘新傳拿下。

農改場長戴順發表示，受到暖冬氣候加持，今年蓮霧和蜜棗的品質優於往年，目前產地供貨穩定。

10多攤的百大青農展現高屏區青農的創意，擺攤的青農們不但對友善耕作有理念，更發揮創意，今天在蓮霧競賽中獲頭獎的佳冬鄉楊采靜去年入選百大青農，她利用蓮霧次級品開發蓮霧奶酪、果凍及蓮霧酥開拓通路。

楊采靜表示，3年前完全投入家族的蓮霧栽種，父親和弟弟都曾多次獲得農改場蓮霧競賽的特獎和頭獎，她今年第一次獲獎，農改場在栽培技術輔導及通路行銷上都給予農民很大的幫助，尤其入選百大青農後，農改場派一位陪伴師長期輔導，讓她獲得很大幫助。

平均年齡29歲的張婉儀、劉鎔甄和羅秉諺各在去年和前年入選百大青農，3人合夥茂和農園，種植有機小黃瓜和小番茄，今天的擺攤首度推出研發的小黃瓜糖葫蘆、小黃瓜水餃和小黃瓜檸檬汁，創意獲得好奇民眾青睞。

張婉儀表示，有機栽培的小黃瓜會有較多賣相不佳產品，開發小黃瓜產品是為了要將格外品去化，農改場除了技術輔導，政府單位辦的市集也會邀請他們參加，協助銷售。（編輯：陳俊碩）1080119

高雄區農業改良場一年一度的迎賓日19日登場，現場規劃百大青農區，青農楊采靜將蓮霧次級品用來開發蓮霧奶酪、果凍，大展創意，成功吸引民眾目光。中央社記者郭芷瑄攝 108年1月19日