高雄平潭農漁貨輪首航 韓國瑜盼創更大商機

（中央社記者程啟峰高雄19日電）台北快輪高雄至中國福建平潭航線今天下午在高雄港首航，運載500噸農漁產9小時直達。高雄市長韓國瑜表示，快輪縮短航程增加產品鮮度，期許繼續拓展海外市場，創造更大商機。

首航典禮在高雄港48號碼頭舉行，約500公噸的高雄農漁產分裝55個20呎的標準貨櫃，碼頭邊貨櫃車輪番載運上船後展開首航，預計9小時後運抵對岸平潭。

促成這次首航的嵐台企業與企業家聯合會執行會長陳曉蓁及華岡集團董事長洪清潭下午在碼頭邊與韓國瑜等人共同出席首航典禮。

韓國瑜感謝高雄市農會理事長蕭漢俊、農漁會的總幹事們，以及促成首航成功的各方企業協助。他表示，這條航線開通不僅對高雄農漁民加分，對屏東及雲嘉南地區果農及菜農也有加分作用，因為用高速船冷鏈保鮮加上直航送達，有助提升產品鮮度，為農民爭取好價錢，大大提升市場競爭力。

這次外銷平潭品項有冷凍魷魚、秋刀魚等水產品；新鮮蔬果包括鳳梨、火龍果、芭樂、蜜棗、西柚、蓮霧、楊桃、柳丁及高麗菜，產值約新台幣2200萬元，由華岡集團台北快輪負責載運至平潭。

高市府新聞稿表示，以往農漁品從出貨至運抵目的地至少要2、3天的物流時間，對於保鮮期極短的農產品有極大考驗。這次中國大陸買主排除貿易商居中交易，直銷直送再經由快速遞送的流通運輸，可在最短時間內送達目的地，確保鮮度和品質。市府對此合作方式表達樂見其成，也呼籲業者多加採購高雄當地的農特產品，為在地農漁業爭取更大收益。

嵐台企聯會是由台灣到平潭發展的企業組織，近年來與平潭企業家們合作組成聯合會，目前有近500家企業會員加入。未來在航班定期穩定營運下，嵐台企聯會、華岡集團和高雄市政府三方均有信心，可望持續創造每年4.5億元新台幣的經濟產值，共創消費者、企業和政府的多贏局面。(編輯:孫承武) 1080119