韓國瑜夜宿育幼院紅了眼眶 院生:想要一個家

（中央社記者程啟峰高雄20日電）高雄市長韓國瑜昨晚夜宿育幼院，今天上午在育幼院門口受訪說明夜宿點滴，並展示院生致贈的卡片。其中一名17歲院生向他表達，「我最想要一個家」，讓韓國瑜印象深刻，紅了眼眶。

韓國瑜昨晚夜宿永高雄市永安兒童之家，關心院童生活及學習狀況。他致贈蘋果，也逐一發送春節紅包，更與院童打成一片，氣氛熱絡溫馨。

今天上午韓國瑜在院內與院童共進早餐，享用麵包、煎蛋、水果及咖啡後，帶著昨晚院童致贈他的賀卡在育幼院前受訪。他向媒體表示，剛享用的早餐是院童清晨起來準備的，肯定院方訓練孩子一技之長。

韓國瑜說，昨晚他問院童「最快樂、最想要、最難忘的事」3個問題，了解院童在院內生活狀況及需求。院童爭相搶答，真情流露，其中一名在育幼院住了10年，年紀較長的17歲院生說：「我最想要一個家。」讓他印象深刻，也瞬間紅了眼眶。

韓國瑜表示，有向院童強調，院內師長都視院童為己出，悉心照顧。院童也可以隨時寫信來，他會親自看信並回信。

他又說，夜宿育幼院目的是要讓院童開心、感受到被關注，讓他們感到自己並不孤單。

院童中有一名17歲女院生親繪製祝福卡片相贈，封面特別畫上Q版韓國瑜，還將愛情摩天輪畫進卡片中，這名少女說明，創作緣由是看到韓國瑜選市長時的政見，加上自己也很期待愛情來到。韓國瑜則摸摸她的頭說，「妳還要再等等幾年喔」。

永安兒童之家董事長陳廖梅芳表示，機構為院童設置美容、美髮教室及烘焙等職訓教室，助他們培養謀生能力。韓國瑜相當肯定院方作法。

位於大寮區的財團法人高雄市私立永安兒童之家目前有34名院童，年齡從2歲到18歲，其中就讀國中、高中及大學者共22人；這些大孩子們即將在未來一兩年後面臨獨立，因此院方培養孩子自立生活與職業潛能，以因應進入社會的生活。永安兒童之家曾獲民國107年兒童及少年安置及教養機構聯合評鑑優等。（編輯：吳佳穎）1080120