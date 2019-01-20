因應春節返鄉 中橫便道新增開放通行時段

（中央社記者郝雪卿台中20日電）年關將屆，為促進梨山地區農產品輸運、觀光及居民返家便利通行，台中市政府今天表示，中橫便道從21日起到4月底，將增加開放通行時段，農曆春節假期更增加到5個時段。

台中市交通局長葉昭甫表示，市長盧秀燕上任後，積極向交通部公路總局第二區養護工程處，協調爭取台8臨37線便道（中橫便道）增加開放通行時段，公路總局二工處積極回應市府要求。

葉昭甫指出，在中橫便道第二期安全提升工程進入施工高峰，以及5月汛期前，自1月21日至4月30日，每逢星期五至星期一（含假日），由原開放3個時段（上午7時、12時、16時30分）增加至共4個時段（上午7時、10時、12時、16時30分）開放通行。

至於春節期間，葉昭甫說，為方便大梨山地區民眾返鄉團圓，將自2月1日至10日為期10天，增加至5個時段（上午7時、10時、12時、14時30分、16時30分）開放通行。

此外，葉昭甫指出，交通局更協調豐原客運增加865路公車通行班次，自2月5日至10日共6天，除常態3班谷關站及德基站雙向正常行駛（上午7時、12時及下午4時30分），另增加上午10時谷關往梨山，以及下午4時30分梨山往谷關各1班次，並加開1輛巴士。

交通局提醒，這次增加開放時段僅至4月底前，5月汛期後停止開放，主要原因為公路總局考量汛期期間，可能因劇烈天氣產生降雨，且中橫便道大部分路段車道寬度不足會車、沿線地質破碎，遇雨容易崩裂落石，通行仍具潛在風險。（編輯：翁翠萍）1080120