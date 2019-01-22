花蓮推廣觀光 攜日本新潟縣研商包機直航

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）花蓮縣政府推展國際觀光能見度，日本新潟縣副縣長益田浩今天率團抵花蓮，為計畫兩地包機直航踩線，並研商締結姊妹縣事宜，提升兩縣觀光產業及振興地方經濟。

花蓮縣觀光處長唐玉書及青年發展中心執行長明良臻帶領觀光處員工接機，表達熱烈歡迎。

花蓮縣政府表示，去年五月接待新潟縣交通政策局副局長田中昌直等人組成的踩線團，並安排日本著名雜誌社人員於花蓮進行輕旅遊採訪，在日本獲得極高點閱率。

日方大力推廣花蓮觀光，在網路社群Twitter及Instagram上宣傳，也在新潟縣地方情報誌中報導花蓮旅遊相關優惠資訊等；今年3月將於電視節目 smile stadium 計畫製播花蓮特輯，讓更多人認識花蓮、體驗花蓮。

唐玉書表示，日本新潟縣位於本州中部，瀕臨日本海，以稻米、漁業發達、米菓製造及製酒聞名，縣內有多所國立公園，有豐富的自然及人文景觀。2000年開始新潟縣的十日町市每隔3年舉辦「大地藝術祭－越後妻有現代藝術節」，相當受好評。

唐玉書說，花蓮與新潟有許多相似的環境，期望透過兩縣藝術與土地的結合，將「大地藝術祭」藝術節活動延伸至東台灣，為花蓮縣注入新的藝術氣息。

唐玉書指出，將積極爭取新潟包機直航，透過兩縣包機直航促進兩地互訪交流，展開藝術文化、觀光交流活動；也盼推動兩縣締結姊妹市，吸引更多觀光客能藉由直航帶來觀光效益。（編輯：方沛清）1080122