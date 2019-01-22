雲林縣議會臨時會 議員縣府官員初試啼聲

雲林縣議會第19屆第1次臨時會開議，成為本屆黨（政）團孤鳥的時代力量黨籍議員廖郁賢（右）22日發言指出，不知道加入黨（政）團的相關規定，也沒人邀她加入；議長沈宗隆（左）表示，可能跟她曾在媒體放話不加入任何黨團有關。中央社記者葉子綱攝 108年1月22日

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）雲林縣議會第19屆第1次臨時會今天召開預備會議，縣長張麗善率縣府一級主管出席；議會黨團報到，時代力量廖郁賢未加入團體；議員紛紛關切非洲豬瘟防疫、國民教育等議題。

雲林縣議會第19屆議員及雲林縣政府新團隊，很多新手在本屆第1次臨時會初試啼聲，老手議員當場指導縣府官員答詢要訣，必須先禮貌取得主席同意才可發言，也要主席同意才可坐下，議事廳內議員與官員互相磨合、切磋的味道濃厚。

雲林縣議會議員43席，本屆以無黨籍22席最多，其次民主進步黨12席、中國國民黨7席、台灣團結聯盟及時代力量各1席。本屆議會黨（政）團有中國國民黨黨團、民主進步黨黨團、誠信聯盟政團、民意聯盟政團，昨天協商登記，今天報到，議會各委員會也登記成立。

時代力量黨籍議員廖郁賢是雲林縣議會本屆黨（政）團孤鳥，她在會中發言說，不知道加入黨（政）團的相關規定，也沒有人邀她加入；主席、議長沈宗隆表示，可能因她在媒體放話不加入任何黨團，所以各黨（政）團未敢邀請，縣議員李建志指理念相同才會互找。

縣長張麗善在會中表示、麥寮港改制國際商港公投第二階段連署、雲林農產品將以雲林農產物流中心扮演媒合角色拓展外銷、全縣國民中小學校長會議即將召開等，籲請議會支持、指正。

議員在會中發言也相當踴躍，對於非洲豬瘟防疫、公共托育及非營利幼兒園嘉惠方案、國民教育城鄉均衡等，紛紛建請雲林縣政府把握公平原則，讓防疫無漏洞、教育同等均霑。（編輯：翁翠萍）1080122