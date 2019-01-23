新北大數據評估風險 科技預警助保護兒童

（中央社記者黃旭昇新北23日電）兒虐事件不斷，新北市府以大數據探究高風險家庭的危險等級，針對酒藥癮、貧窮、或精神疾病等因素出現危機的兒少家庭，即時給予幫助，將大數據與兒童保護結合，建構出安全網。

高風險家庭服務管理中心主任許憶真今天接受中央社訪問表示，高風險家庭整合型安全網大數據風險預警計算機，將新北市府跨10個局處的服務成果，共147萬筆資訊系統，結合數位統計及資訊專家，耗時6個月分析大數據。

這項分析希望突破傳統人為服務模式無法應變的家庭複雜風險，當個案資料進入「風險預警計算機」後，將以大數據數值比對以往戶政、教育、醫療等單位的通報紀錄。

大數據計算機同時結合家庭背景資訊與服務人員訪視紀錄，警訊出包括酒藥癮、貧窮、或精神疾病、自殺等因素的風險等級，使高危機家庭能預先及早被發現。

第一線服務人員即時做出風險判斷，縮短介入服務的時間，並增加服務密度。如果有高風險的家庭有兒童受虐之虞，將轉由家庭暴力與性侵害防治中心給予追蹤與關心。

新北市自民國100年推行「高風險家庭整合型安全網」，7年來協助11萬餘名兒少高風險家庭，保障87%受服務的家庭免於再次發生危機。

許憶真表示，計算機除能通報案件進案時，預先計算出每案風險等級，及早發現個案風險；但對於沒有被列入資料的黑戶，因沒有通報紀錄，無從比對相關背景，因此，希望民眾發揮「雞婆」精神，發現有疑似兒虐案件多多通報。

這套大數據計算機獲得精誠資訊集團頒發第一屆「AI4SG Award政府典範案例獎」，社會局長張錦麗在今天的市政會議中獻獎。

市長侯友宜表示，近年來兒虐及家暴事件頻傳，希望藉由大數據風險預警計算機，以科技系統輔助預警，期能減少或降低家暴與兒虐事件的發生。

張錦麗表示，大數據與兒童保護的結合，讓原本追著危機跑的一線工作人員，可以走在危機前面，運用科技預警網助危機，開創出一條「翻轉兒少風險」的道路。（編輯：方沛清）1080123