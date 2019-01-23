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網頁遊戲月津港 帶玩家穿越時空看聚波漁火

最新更新：2019/01/23 13:02

（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南月津港燈節將於2月2日登場，台南市政府文化局今年搭配推出以月津港八景為主題的網頁遊戲，玩家可用手機穿越時空看見詩人所說的「聚波漁火」、「興隆水月」等古景。

以台南市鹽水區月津港親水公園為主場地的月津港燈節，每年都吸引大批遊客前來賞燈；加上傳統的鹽水蜂炮活動，使鹽水在農曆年前後這段時間相當熱鬧。區內一些歷史悠久的的景點，知名度也跟著變高。

台南市政府文化局以民國106年進行的月津港八景歷史場域調查研究計畫內容，邀請府城人文遊戲實驗室製作網頁遊戲「月津港」（http://yuejinportgame.tnc.gov.tw），希望透過輕鬆有趣的網頁小遊戲，讓玩家回到百年前的清代月津港，深入感受鹽水歷史文化風華。

台南市文化局指出，遊戲中3個關卡的景色都位於月津港燈節主會場周圍。玩家扮演的老漁夫在捕魚後返回港口所見的「聚波漁火」，位於鹽水大眾廟聚波亭，至今仍可見港道痕跡；追逐掉落珍珠的「興隆水月」則為連接橋南老街的興隆橋；最後的重要關卡「月池蛙鼓」則是燈節主會場的月津港親水公園。

台南市文化局指出，這款遊戲適用於電腦、手機或平板等平台環境，操作方式簡單有趣。遊戲結束後將會有神秘的隨機圖片出現，供玩家蒐集；還有月津八景以及鹽水景點的簡介，讓遊客對鹽水的文化風華有更多了解。（編輯：吳佳穎）1080123

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