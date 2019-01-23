沈志修升副署長 呂理德上任桃園市環保局長

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）隨著沈志修升任環保署副署長，遺缺在今天由中央大學環境教育中心主任呂理德接任，在桃園市長鄭文燦的監誓下，呂理德也在市政會議開始前，宣誓就任。

鄭文燦受訪表示，沈志修在環保署長張子敬的邀請下，由行政院核定轉任環保署副署長，沈志修過去的工作一直都在環保署，擁有豐富的歷練，自己就任市長後特別延攬到桃園，任內也帶領同仁在10項環保指標拿下多項大獎。

鄭文燦也肯定沈志修「做的不錯」，原本還猶豫「想要留人」，後來轉思如此調整也可促進中央跟地方的連結，所以就也同意沈志修重新再回到環保署協助張子敬，相信也是沈志修文官生涯裡重要的一站。

至於繼任的環保局長呂理德，鄭文燦說，呂理德曾是媒體記者，對環境議題相當關注，在中央大學擔任助理教授後，也協助政府進行生態跟環境的調查等，對環境議題的瞭解，兼具實務特色及理論的理想性，相信呂理德會是個好局長。（編輯：方沛清）1080123