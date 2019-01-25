替代役男伴讀學才藝 防災觀念寓教於樂

新北市板橋區公所在寒假期間協助學童多元課後輔導，由替代役幫助中、低收入戶或經濟弱勢家庭子女伴讀共遊，開拓孩童學習領域。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年1月25日

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市板橋區公所寒假期間協助學童多元課後輔導，由替代役幫助中、低收入戶或經濟弱勢家庭子女伴讀共遊，讓孩童從遊戲中學習，由互動中成長。

板橋區長林敬榜今天表示，孩童若妥善利用寒暑假學習課外知識，學習領域擴展多元必定走得更遠更廣。他說，弱勢家庭孩童因父母需忙於生計，也比較沒能力提供孩子才藝班學習，孩童錯過學習的黃金時期。

板橋區公所規劃，以替代役大哥哥的身分陪孩童學習，包括財務工程與精算數學系畢業的于善嘉、公共政策研究所畢業的張育銘等人，發揮專業輔導。

板橋區公所也讓替代役除專長教導孩童課本的知識外，也開拓孩童的學習領域，解決課業上的難題，讓家長得以安心外出工作。課程活動豐富，除寒假作業輔導，也包含認識防災相關知識。

今年板橋區公所特別安排基本防災教育訓練，運用有獎徵答、遊戲漫畫及實際演練，讓學習防災知識不再無趣，將防災觀念寓教於樂。（編輯：黃世雅）1080125