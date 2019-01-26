麥寮港改制國際商港公投 雲林設23連署點

雲林縣長張麗善（中）26日出席由雲林縣商業總會等團體舉行的「麥寮港改制國際商港」公投第2階段連署活動記者會，呼籲民眾踴躍參與。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真 108年1月26日

（中央社記者江俊亮雲林縣26日電）雲林縣商業總會等團體今天召開「麥寮港改制國際商港」公投連署記者會，並公布23處連署點。麥寮港改制公投成案的門檻是28萬張有效連署書，須在2月12日前完成連署。

雲林縣長張麗善今天也出席記者會，與雲林縣商業總會理事長王炳煌、雲林縣不動產公會理事長黃朝國、雲林縣工商發展投資策進會總幹事許宇甄等人呼籲全國民眾踴躍參加連署。

張麗善致詞表示，感謝雲林商總與不動產公會對於公投案的支持，還主動設立23處連署點，她認為「麥寮港改制國際商港」不僅攸關雲林、中部5縣市發展，更影響台灣整體經濟及跨越國際的前景。

她說，目前麥寮港已開發20個碼頭供六輕專用，還有10處碼頭未開發，希望透過公投，讓中央啟動配合，將這10處碼頭開發為綜合國際商港，結合產創條例，將雲林從農業大縣提升為農工商產業經濟重鎮。

張麗善表示，麥寮港改制公投第一階段連署已順利完成，目前進行的第二階段門檻是28萬張連署書，需於2月12日前完成，彙整後於2月18日報中選會；為了雲林的未來，她呼籲所有鄉親攜手參與連署，讓「大船入港，雲林起飛」。

王炳煌指出，麥寮港改制國際商港是百年大計，也是帶動雲林商業與服務業發展的大事，未來港阜旅運、觀光飲食、各項產業都將進駐雲林，促進雲林轉變成農工商產業大縣，請大家一起加入連署行列。

黃朝國表示，麥寮港提升為工商港，邁向國際化，是雲林縣的一大契機。

許宇甄指出，麥寮港改制國際商港是縣長張善麗的競選政見，透過公投推動麥寮港改制，讓雲林麥寮港與台中港及高雄港成為鐵三角，是雲林經濟與產業起飛絕佳契機，對整體台灣港口經濟及大中部地區產業發展有非常正面的影響。

許宇甄表示，當初公投提案時，考量「麥寮港改制國際商港」不只是雲林縣的事，與全國都有關係，其他縣市也會用到這個港口，因此訴諸全國公投，且雲林旅外同鄉超過140萬人，目前已透過旅外同鄉會進行連署。（編輯：吳協昌）1080126