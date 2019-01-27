遭對手質疑 何志偉：清者自清濁者自濁

（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市立委補選投票日今天登場，民進黨籍候選人何志偉上午受訪表示，清者自清、濁者自濁，這次選舉面對大量抹黑和攻擊他都不予回應。

第9屆立法委員台北市第2選舉區、台中市第5選舉區缺額補選投票日登場。何志偉上午赴住家附近投票時，媒體詢問，選舉期間其他候選人針對美國國籍等議題持續攻擊。何志偉受訪時做以上表示。

記者詢問關於天氣降溫是否擔心影響投票率及台北立委補選選戰被視為三強競爭，是否戰況激烈。

何志偉說，這一次立委補選時間較為短暫，研判選情會較為冷清，這次補選讓他感受到像是政治的極限運動，每天都在挑戰體力和心智，日前拜訪基層時，發現民眾家中懸掛「忍」的字畫，這也印證心中想法，對選情還是會緊張，但更多的是對未來的期許。

媒體詢問，對手在選舉過程中不時提出相關質疑。何志偉說，清者自清、濁者自濁，相關議題他過去已對外講得很明白，像他已放棄美國籍，且擔任議員時也交出政績，這些都是事實，至於面對大量抹黑和攻擊，他不予回應，候選人的本心就是要好好服務選民和做事。

北市立委補選投票日今天登場，共5位候選人投入選戰，綠藍白各推候選人包括何志偉、國民黨陳炳甫及代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：李亨山）1080127