罹罕病生活陷困境 台東藥師公會送暖

台東縣藥師公會及藥劑生公會於歲末送暖，27日前往關懷罕病個案，除致贈春節加菜金及物資外，也發揮藥師專業瞭解個案用藥狀況、整理用藥，提供用藥諮詢，盼透過微薄心意及專業幫助個案。（台東縣藥師公會提供）中央社記者李先鳳傳真 108年1月27日

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）台東縣藥師公會及藥劑生公會於歲末送暖，今天前往關懷罕病個案，除致贈春節加菜金及物資外，也發揮藥師專業瞭解個案用藥狀況、整理用藥，提供用藥諮詢。

台東縣藥師公會理事長廖秀玲表示，年節將近，有些民眾因身體狀況、經濟等因素，無法好好過年，因此舉辦關懷活動，盼透過微薄心意及專業幫助個案，讓他們能過個好年。

廖秀玲指出，個案前年因發高燒、呼吸困難，前往台東基督教醫院就醫，後來轉診至高雄長庚醫院，才發現患有罕見疾病「肺泡蛋白質沉著症」。因個案每個月靠母親的老人津貼與身障補助，須繳房租，以及平時治療所需、月租3000元的供氧器。因無力負擔，只能退掉供氧器，不舒服就在台東就醫，至今已一年未回高雄洗肺。

此個案是議員黃治維擔任里長時所幫助的里民，黃治維指出，這位民眾患有罕見疾病，因無法在台東治療，必須往返高雄就醫，低收入戶加上疾病的雙重壓力，迫使生活陷入困境，盼社會處提供協助。

肺泡蛋白質沉著症是罕見的間質性肺病，需透過「洗肺」治療，將脂蛋白物質洗出肺部，目前尚未有明確的藥物能完全控制疾病。（編輯：陳俊碩）1080127