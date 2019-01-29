高醫偏鄉駐診 2/1大武衛生所提供專科診療

（中央社記者盧太城台東29日電）高醫醫療體系關懷偏鄉醫療，將於2月1日起駐診台東縣大武衛生所。當天將由高醫副校長余明隆醫師提供肝膽胰內科，以及高醫骨科部主任周世祥提供骨科專科門診。

台東縣政府衛生局今天表示，2月1日上午將在台東縣長饒慶鈴、高雄醫學大學董事長等各界人士見證下舉行揭牌典禮。當日將由高醫副校長余明隆醫師提供肝膽胰內科，以及高醫骨科部主任周世祥提供骨科專科門診。

衛生局表示，台東縣醫院集中在台東市區，大武地區離最近醫院約60、70公里，如夜間及假日發生緊急醫療事件，需後送至台東市區醫院或屏東縣枋寮鄉、恆春鎮醫院，無論往北或往南，車程時間都要耗費1小時以上。

為提供大武地區專科醫療，饒慶鈴拜訪高醫尋求協助，24日雙方簽訂合作備忘錄，由高醫依台東縣需求，派遣醫師或其他醫事人員提供診療、諮詢、學術演講、教學示範等交流服務。

自2月1日起高醫醫療體系將於大武衛生所提供包括提供心臟內科、腎臟內科、肝膽胰內科、骨科，後續將依社區醫療需求再提供其他專科診療。

依衛生局資料，大武鄉衛生所自民國94年起依衛福部「緊急醫療資源不足地區之改善計畫」，由台東基督教醫院結合台東榮民醫院醫師，在大武鄉衛生所提供夜間及假日24小時緊急醫療，107年平均每月看診人次約219人。

以107年底的人口資料來看，大武線含括4鄉鎮，總人口數2萬4602人，以大武、達仁、金峰3個鄉鎮人口1萬3455人，其中55歲以上人口數3941人，佔總人口數29.29%；若以原鄉55歲以上為老年人口估算，已達高齡化社會。

台東縣因為沒有醫學中心設置，交通及相關設施不如西部，加上大武地區人口高齡化，地理環境又以山區居多，公車班次少、常無法到達各部落，醫院又集中在台東市區，醫療需求更顯迫切。(編輯:孫承武)1080129