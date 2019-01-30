盧秀燕訪果菜及魚市場 展媽媽市長採買力

（中央社記者郝雪卿台中30日電）年關將屆，台中市長盧秀燕今天前往台中魚市場及果菜批發市場，了解春節前魚貨蔬果供銷情形，還親自示範如何挑選魚類與蔬果的技巧，她表示，今年市場價格及供貨維持穩定。

盧秀燕一早在台中魚市場股份有限公司董事長李煥湘、總經理林芳標、經濟發展局長高禩翔等人陪同下巡視魚貨拍賣情形，接著到台中果菜批發市場，由台中果菜運銷股份有限公司董事長賴溪松及總經理翁添滿陪同巡視蔬果市場拍賣情形，關心目前供應量與市場行情。

「貨出去、錢進來、豬年大發財！」盧秀燕向攤商逐一慰問、拜年，詢問目前魚貨供應量及價格，更親自向民眾示範如何挑選魚類、買到好魚，展現「媽媽市長」日常採買力。

魚市場指出，魚貨供應量與市場行情因應節慶小幅上漲，但也在預期價格範圍內，近一週平均日交易量約60到70噸、平均價格每公斤約新台幣150元，與去年春節前價格差異不大，表現平穩。此外，過年常用的白鯧魚，近一週平均價格每公斤約700元，尚屬合理範圍。

台中果菜市場指出，今年氣候穩定，蔬果貨源充足，可滿足春節前市場需求，水果供應量每日約為400到500多噸，平均交易價格每公斤約40到50元間，與去年差異不大。蔬菜供應量相較去年充足，每日平均交易量約在150多噸，平均每公斤落在15到17元間。

經發局表示，各批發市場因應年節積極調配供應量，成交買氣熱絡。至於肉品市場方面，今年更加強調配豬源，近來台中肉品市場每日拍賣頭數約2300餘頭、大安肉品市場約1300餘頭，交易價格每公斤約70元，價量平穩。（編輯：張芷瑄）1080130