台中市敬老愛心卡 計程車補助改每趟次50元

台中市敬老愛心卡最新方案出爐，台中市副市長楊瓊瓔（左3）31日率市府相關一級主管召開記者會，公布實施細節，每月新台幣1000元額度不變，但原本可全額補助計程車費的措施改為每趟次補助50元。中央社記者郝雪卿攝 108年1月31日

（中央社記者郝雪卿台中31日電）台中市敬老愛心卡的使用將有變革，台中市副市長楊瓊瓔今天表示，敬老愛心卡每月1000元額度不變，但原本可全額補助計程車費的措施改為每趟次補助50元。

楊瓊瓔上午率新聞局長吳皇昇、社會局長李允傑、交通局長葉昭甫、衛生局長曾梓展、運動局長李昱叡等人召開記者會，宣布台中市敬老愛心卡最新方案出爐，預定2月15日起實施。

前台中市府團隊在去年9月起陸續擴充台中市敬老愛心卡使用範圍，包括可以全額補助計程車費、搭乘公車免費、補助衛生所及合約診所看病掛號費及門診費、國民運動中心費用等，但最新方案部分補助有所限縮。

楊瓊瓔指出，過去敬老愛心卡原本使用於關懷長輩的公車補助，但去年政策擴大使用範圍，或許因政策倉促上路、政策欠缺配套措施及查核機制，以補助計程車為例，就出現盜刷、冒用等弊端，上週更有計程車隊前來抗議，不滿只限單一計程車隊可以參與。

楊瓊瓔表示，好的福利政策一定要延續，敬老愛心卡每月1000點的補助額度不變，但為政策可以永續，新方案將調整計程車補助改為每趟次50元，而且擴大其他計程車隊與個人計程車都可加入，只要與市府簽合約並在計程車上安裝刷卡機，另外搭乘公車的補助不變 。

原本補助衛生所及合約診所看病補助的措施也有變革，衛生局長曾梓展表示，之前敬老愛心卡可使用於掛號費及門診費用，新方案則每次補助基本部分負擔50元，使敬老愛心卡門診扣點單純化。

葉昭甫指出，前市府對敬老愛心卡補助經費今年只編列2.89億元，但預估今年光是公車補助費用就要3.11億元，而去年到12月底為止補助搭乘計程車的費用就花去1.2億元。

楊瓊瓔表示，由於前市府今年只編列2.89億元預算，根本不敷使用，所以追加預算勢在必行，將編列追加預算5.22億元，希望能獲台中市議會通過。（編輯：陳俊碩）1080131