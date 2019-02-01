興達電廠燃煤機展延許可 高市府：附帶停機減煤

（中央社記者陳朝福高雄1日電）引發環團陳情停發的台電興達電廠三、四號機展延許可案，高雄市環保局今天表示，依法核發許可證，但附帶「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」，要求於秋冬季停機和減煤。

南部反空污大聯盟發言人李建誠表示，肯定市府環保局附帶停機降載減煤的作法跨出第一步，但希望加重力道，於秋冬空品不良季節時，興達電廠三、四號機都停機；而也是燃煤的一號和二號機於今年11月核定展延許可時，更要加重力道。

高雄市環保局空污與噪音科長黃家俊說，興達電廠三、四號機展延許可案，環保局依法核發許可證，但考量興達電廠位於環保署公告高屏總量管制區內，是空污排放量最大的固定污染源，為維護空氣品質和減少污染排放，於核發許可證展延時，附加「秋冬空品不良季節需附帶的減量責任」。

原定2月4日屆期獲核發許可證展延的三、四號機，興達電廠被附加停機和減煤兩責任，環保局要求於每年秋冬季空品不良的10月至翌年3月間，電廠三、四號機的生煤使用總量，以民國105年實際生煤使用量再減5成，做為核發許可用量上限。

另外，再要求於每年冬季空品污染最嚴重的3個月期間，即12月至翌年2月，興達電廠三、四號機至少停止運轉一座機組，以有效停機減排。

高雄市環保局統計附加方案將可於秋冬季有效降低粒狀污染物115公噸、硫氧化物1289公噸、氮氧化物1052公噸，以符合空污季節的減量需求，並不會影響夏季空品良好期間的尖峰用電需求。

高雄市環保局也著手將電力設施排放標準再下修到現行標準的一半，促使台電及汽電共生廠採行低污染製程及高效防制技術，推動污染減排和加速改善空氣品質

面對環團的要求，台電興達電廠曾指出，一旦停用兩部機組將會使目前6%的備載容量降為2%，萬一有一部機組跳電或故障，將面臨限電的危機。（編輯：陳俊碩）1080201