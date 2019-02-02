台商助重建寮國偏遠山區學校 愛心傳達異國

（中央社記者郝雪卿台中2日電）在寮國經營咖啡農場的王信鈞發現當地校舍破舊，號召台商為當地重建小學校舍，去年平安夜學校落成，讓台灣愛心在異國偏鄉發光。

在台中市咖啡界頗具知名度的王信鈞原本是咖啡門外漢，因為國內有大型企業需要咖啡生豆，他早年到寮國設貿易公司出口咖啡到台灣。

王信鈞表示，當時寮國政府撥給他200公頃土地，1年租金才1800美元，但他不了解寮國法令，2年後寮國政府要求須開發土地，但開發費用很高，加上買廠房費用，第一波投入的100萬美元全燒光，種的第一批咖啡樹也因霜害全死光，只好重新栽種。

為更瞭解咖啡，而寮國咖啡在高原種植，王信鈞到產地住了1個多月。在偏遠山區，氣溫很低，他看到位於寮國巴松省龍占村的小孩只穿單薄的短袖衣服，當地一般人家都沒電與自來水，大人、小孩都到河邊洗澡及取水挑回家，剛開始他還開玩笑對初次造訪的友人說，這裡的小孩體質好、不怕冷。

王信鈞後來才知道，當地居民生活困頓，哪有錢為小孩添購保暖衣物；王信鈞說，回台灣在自己的連鎖咖啡店發起募集舊衣活動，員工還自動幫忙分類整理，共募集半貨櫃舊衣送往當地。

此外，王信鈞在寮國的咖啡工廠旁有一處像工寮的建築物，他一直不以為意，直到有一天，他看到很多小朋友從工寮裡走出來，員工告訴他，這是當地的一所小學。

當地不少咖啡農靠微薄收入養家，王信鈞覺得這些農民是他的夥伴，10年期間除捐舊衣，他還為當地居民挖水井、蓋浴室與建水塔等；去年他看到小朋友在破舊校舍克難求學，決定為當地孩童重新修建學校，興建獨立廁所，耗時半年終於完工，全新校舍與重新訂製的課桌椅於去年平安夜移交給當地政府。

王信鈞表示，他出席移交典禮時，全村一片歡欣，就好像辦重要慶典，婦女們一早就備好傳統美食，並由耆老為他們舉行傳統祈福儀式，當地省長、縣長及媒體都到場。

台灣愛心無遠弗屆，在異國偏遠山區也能感受到，看到孩子開心笑容，王信鈞內心也滿滿感動。（編輯：李明宗）1080202