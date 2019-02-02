春節連續假期展開 金門縣長機場迎民眾

（中央社記者黃慧敏金門縣2日電）長達9天的農曆春節連續假期今天展開，金門航空運輸陸續進入高峰。縣長楊鎮浯上午到尚義機場迎接鄉親返鄉過節，贈送豬仔玩偶及福袋吊飾，向民眾賀歲，機場充滿年節氣氛。

金門縣觀光處與金門航空站今明兩天在尚義機場航廈到站大廳舉辦「春節返鄉迎接活動」，安排音樂舞蹈等表演節目，讓鄉親一入家門就能感受溫馨氣氛。

春節返鄉迎接活動由金湖國小國樂隊表演「湖聲喜洋洋」打頭陣，在「外婆的澎湖灣」等輕快樂音中，迎來一批批返金鄉親。楊鎮浯在金門航空站主任洪念慈和縣府秘書陳志斌、觀光處處長丁健剛等人陪同下，也來到機場，等候迎接鄉親。

楊鎮浯等人分送豬仔和各式玩偶以及充滿年味的福袋紅包和飾品給民眾，拿到小禮物的旅客感謝縣府和航空站的貼心，特別是小朋友看到玩偶格外開心；還有民眾對楊鎮浯說「我支持你」。

楊鎮浯表示，看到鄉親陸續返鄉，人潮一波接一波，年節氣氛愈來愈濃厚；由於今年年假比較長，不管是軍機或民航機，縣府和航空站、軍方都有應變計畫，只要一出現人潮立即啟動計畫，務必要確保鄉親順利回家過年。

除了返金鄉親，也有不少民眾搭機回台過年，各航空公司櫃台和行李託運人潮比以往多出不少，安檢處更是大排長龍，整個機場熱鬧滾滾。

今天下午原住民聲樂家胡待明將在到站大廳演唱；明天烈嶼國中和金門高中學生則是帶來不同節目，歡迎鄉親返鄉和旅客來金過年。（編輯：吳協昌）1080202