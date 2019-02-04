檳榔樹下屏東可可 拚上世界金牌巧克力

屏東可可產業是由內埔鄉農民邱銘松（右）滾出來的新經濟，嘗試在1.3公頃的檳榔樹下種植可可，花了3年尋找可可種苗到種植成功。（邱銘松提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年2月4日

地方創生@屏東之1（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東可可製造的巧克力連續2年在世界巧克力大賽中為台灣奪下8面金牌，把台灣本土巧克力推上國際舞台，在檳榔樹下種植的屏東可可，只花短短17年時間，竄升為世界新興可可產區。

把屏東可可產業冠上「台灣奇蹟」、「台灣之光」，一點都不為過，可可在中美洲等國家種植已有千年歷史，在歐洲和日本等百年巧克力大國的巧克力及甜點大師眼中，用本土屏東可可製造的台灣巧克力能夠在短短17年種植歷史就猛奪ICA（International Chocolate Awards）世界巧克力大賽金牌，讓人眼睛一亮。

屏東可可產業是由一個農民滾出來的新經濟，民國91年，種了30多年檳榔的內埔鄉農民邱銘松意識到客庄「綠金」檳榔將成夕陽產業，嚐試在1.3公頃的檳榔樹下種植可可，花了3年尋找可可種苗到種植成功，但發現產出的可可在台灣沒有整套製造巧克力的產製技術。

邱銘松於是召回在紐西蘭留學的女兒投入從可可製成巧克力的研發，4年後，打造出台灣第一家本土巧克力品牌-「邱氏巧克力」。

民國99年10月20日，邱銘松率領一雙兒女，由屏東縣政府召開可可產業發表記者會，開啟台灣巧克力序曲，邱銘松在當時表示，客庄人口老化得快，他要用巧克力這個現代美食，取代屏東客庄的檳榔產業，吸引年輕人回鄉。屏東縣政府也宣告，可可為屏東客庄新興產業。

邱銘松表示，可可樹適合生長在高溫多雨的環境，最佳的年均溫在攝氏26-28度左右，但果實成熟後，又不能曬太多太陽，否則果莢會黑掉、水份會減少，可可在檳榔樹下種植正好遮蔭，同時，也可以讓農民逐漸從檳榔退場。

邱銘松分出可可苗推廣給農民種植，可可面積不斷拓展，屏東縣政府客家事務處從103年起開設可可培力課程，從種植可可到醱酵可可豆、製成巧克力及相關可可產品手工皂、茶包、香氛等等，打造可可產業鏈；水土保持局從105年起以農村再生計畫與屏東縣政府一起扶植檳榔樹下的可可產業。

用屏東本土可可製造的巧克力在國際發光始於東港福灣莊園的主廚許華仁，他原本在莊園裡用屏東的農漁產開發料理，推出櫻花蝦巧克力，在得知有世界巧克力大賽後，他用屏東可可製造多款巧克力，2017年在ICA亞太區賽一舉拿下5金2銀1銅，進軍世界賽再抱回銅牌。

福灣莊園在ICA奪獎後，不但鼓勵了屏東可可農和巧克力製造者，屏東可可獨特的酸苦味、香蕉、莓果、核果等風味，也讓ICA主席克里斯提（Martin Christy）來到台灣探訪屏東的可可產業。

克里斯提發現屏東可可產業鏈已發展成熟為觀光旅遊的莊園，而且是世界可可產區及巧克力製造大國中，唯一可以在短距離且交通便利下，做到「Form tree to bar、from been to bar」的國家，同時台灣相較於其他可可產區國家治安要良好。

在屏東縣政府的爭取下，2018年第6屆ICA亞太區競賽首度在台灣舉辦，台灣可可農和業者共奪下亞太區7金11銀6銅亮麗成績，進軍世界賽，屏東3名業者共奪3金6銀2銅，福灣莊園奪了2金，另一個奪金的業者是曾志元。

內埔鄉曾志元同時為台灣拿下產地國、直接交易等特別獎，首次參賽就得獎，他表示，4年前因鄉內許多農民種植的可可通路不佳，他為了協助農民，研究可可醱酵技術製造手工皂販售，去年亞太區賽在台灣舉辦，他反正有可可的醱酵技術，於是利用2個星期的時間，關在房間裡製造參加ICA亞太賽的巧克力，奪獎後再進軍世界賽。

去年12月20日，福灣莊園成立本土巧克力品牌概念店，從可可種植到脫殼、醱酵、製成巧克力等流程，一一呈現，同時販售品牌巧克力及巧克力茶包、啤酒等相關產品。

許華仁表示，屏東的氣候條件種植可可豆，幾乎可達到不用農藥程度，從種植、運送、發酵到製成巧克力可以完全掌握，確保品質，更重要的是，不需經過複雜的海陸空運輸，產地直送，非常新鮮；而台灣人具有開發美食料理的天份，這也是屏東可可製造的巧克力能夠讓世界巧克力及甜點大師眼界大開原因。

客務處長陳麗萍表示，正朝「屏東可可、台灣巧克力」的目標邁進，縣府自籌同時向客委會爭取共新台幣3100萬元，在萬巒鄉打造台灣第一個公部門可可園區「屏東縣客庄可可產業跨域推廣所」，預計今年8月完工，帶動可可產業觀光。

縣府統計，目前，屏東可可面積200多公頃，可可農戶100多戶，多數分布在內埔、萬巒等7個客家鄉、少數在非客家鄉鎮，屏東巧克力品牌已有28個，有5個可可莊園。

屏東檳榔面積17年前是1萬4000多公頃，今年為1萬1489公頃，水土保持局台南分局長傅桂霖表示，可可長成要3年，讓檳榔面積縮減需慢慢引導，水土保持局將持續輔導屏東可可產業，讓屏東可可的品種品質穩定，並與國際接軌。

「一個人的夢只是夢，一群人的夢卻會成真」邱銘松與子女經營的「邱氏咖啡巧克力」莊園的粉絲頁掛著這句話，邱銘松高興得說，現在已經有很多年輕人回來投入可可產業。（編輯:孫承武）1080204

2018年ICA世界巧克力大賽首度在台灣舉辦，屏東縣內埔鄉曾志元首次參賽就奪得金牌，同時為台灣拿下產地國、直接交易等特別獎。中央社記者郭芷瑄攝 108年2月4日