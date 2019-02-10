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新春救援不停歇 鑿洞鑽地救5受困幼犬

最新更新：2019/02/10 12:16
台灣動物緊急救援小組獲報高雄市永安區一處魚塭旁有犬隻受困，10日趕往鑿洞鑽地並以狗糧誘引，將受困多日的5隻幼犬救出。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年2月10日
台灣動物緊急救援小組獲報高雄市永安區一處魚塭旁有犬隻受困，10日趕往鑿洞鑽地並以狗糧誘引，將受困多日的5隻幼犬救出。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年2月10日

（中央社記者陳朝福高雄10日電）新春救援不停歇，台灣動物緊急救援小組獲報高雄市永安區一處魚塭旁有犬隻受困，今天趕往鑿洞鑽地並以狗糧誘引，花費了一個多小時順利救出5隻受困的幼犬。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，搶救毛小孩新年假期不打烊，接獲民眾通報後趕往這處魚塭區旁救援，大隊長倪兆成率多名志工徒手開挖了一個多小時，還半身鑽入地洞中，才將受困多日的5隻幼犬救出，緊急送醫。

倪京台表示，民眾是在魚塭區附近的泥土堆下方，聽見有幼犬的叫聲，發現洞中有多隻幼犬受困，多日未進食，曾試圖鑽進洞中營救，但因坑洞太深搶救多次失敗。

救援小組避免大型器械開挖會傷及洞中幼犬，由志工趴在地上用鐮刀配合徒手挖掘，前後耗時一個多小時才將洞口挖大，隨後以狗罐頭誘引，希望洞內小狗能自行出洞，沒想到幼犬因害怕更往洞內縮躲，只好整個人趴在地上，上半身鑽入洞中將受困的5隻幼犬一一救出。

救援小組依據幼犬的狀況研判，坑洞應是母犬挖掘後將幼犬藏在洞中，但幼犬可能受驚嚇後又往內鑽才會受困。獲救幼犬被送往動物醫院安置救治，檢查只有脫水及輕微皮膚病，無生命危險。（編輯：黃于）1080210

台灣動物緊急救援小組獲報高雄市永安區一處魚塭旁有犬隻受困，多名志工徒手開挖了一個多小時，還半身鑽入地洞中，順利救出5隻受困的幼犬，緊急送醫。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年2月10日
台灣動物緊急救援小組獲報高雄市永安區一處魚塭旁有犬隻受困，多名志工徒手開挖了一個多小時，還半身鑽入地洞中，順利救出5隻受困的幼犬，緊急送醫。（台灣動物緊急救援小組提供）中央社記者陳朝福傳真 108年2月10日
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