新竹市議會變茶花展場 展出3天迎情人節

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）春節連假結束，新竹市議會與新竹市茶花研究學會合作，在辦公場域展出20多株名為「情人節」為主題的茶花，限時展出3天，供民眾到議會賞花、拍照，喜迎2月14日西洋情人節。

新竹市議會議長許修睿指出，竹市茶花研究學會近期在議會辦公室提供許多茶花擺設，讓辦公室生意盎然，讓議員與訪客感到驚艷，因此這次與茶花研究學會合作，提供議會場地展出茶花。

新竹市茶花研究學會理事長洪素靜表示，茶花可說是新竹市特產，竹市茶花研究學會舉辦過無數次茶花展，但大部分都在戶外，首次嘗試在辦公場域展出茶花，對學會來說是特別的經驗。

洪素靜說，新竹市議會是典雅的歷史建物，而茶花的高雅正好襯托出市議會的莊嚴肅穆又不失柔美；她說，茶花種類上千種，今天在議會展出多株名為「情人節」的茶花，正好讓參觀的民眾在2月14日西洋情人節前夕，到議會的茶花前拍照、打卡。

由於今天是農曆春節後的第一個上班日，新竹市議會也舉行新春團拜，多位議員與職員工們在美麗的茶花中互道恭喜，場面熱鬧。（編輯：張銘坤）1080211