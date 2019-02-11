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春節創紀錄 台東森林公園逾6萬人次入園

最新更新：2019/02/11 15:31
台東縣政府農業處長許瑞貴11日表示，台東森林公園春節9天連假期間，門票收入及入園人潮皆創新紀錄，有6萬多人次入園，為歷年春節最多；門票、停車收入也突破新台幣100萬元。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年2月11日
台東縣政府農業處長許瑞貴11日表示，台東森林公園春節9天連假期間，門票收入及入園人潮皆創新紀錄，有6萬多人次入園，為歷年春節最多；門票、停車收入也突破新台幣100萬元。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年2月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）春節連假9天，台東縣森林公園創下6萬多人次入園紀錄，大部分都是外縣市到台東的觀光客，門票收入和停車收費突破新台幣100萬元。

台東縣政府農業處長許瑞貴今天上班立即前往台東森林公園視察，了解春節期間營運狀況，慰問春節值班人員辛勞。

許瑞貴表示，台東縣森林公園春節門票收入及入園人潮雙雙創下新紀錄，有6萬多人次入園，是歷年春節最多人次，門票、停車收入突破新台幣100萬元，增加縣庫收入，即使創造高人潮，園區依然維護的乾乾淨淨，垃圾不落地的作法相當可取。

許瑞貴表示，統計2月2日至10日（4日除夕夜只收費到中午12時30分），門票（全票及半票）共賣出3萬400多張，收入87萬8880拾元，停車收入約16萬3000多元，總計超過新台幣104萬元。

許瑞貴表示，台東縣民入園免費，外縣市遊客則必須收費，因此主要遊客都是外縣市民眾，可見森林公園已經成為台東市區主要觀光景點。

許瑞貴表示，如有服務不盡周到之處，歡迎民眾提出建議，一定盡力改善，也請民眾不吝於對辛勤的員工加油打氣，讓台東森林林公園共好、更好。（編輯：翁翠萍）1080211

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