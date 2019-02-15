余天選立委壓力大 卓榮泰無懸念動員黨公職

（中央社記者黃旭昇新北15日電）民進黨新北市黨部主委余天今天透露，競選三重立委補選雖沒錢仍勇敢承擔，不知是否壓力過大，已連兩天從床上摔下來。黨主席卓榮泰則勉勵黨公職要毫無保留支持，無懸念的動員。

民進黨新北市黨部歷屆三重區黨公職新春團拜今天舉行；黨主席卓榮泰與民進黨立委補選參選人余天，並以車隊掃街爭取支持。

民進黨前立委高志鵬被控收賄判刑定讞入監服刑，新北市第三選區立委出缺，將在3月16日補選。卓榮泰在致詞時稱讚余天的急公好義，這次三重立委補選本來不在規劃中，但既然遇到了就只好「尊重司法」，並由黨中央徵召余天參選。

卓榮泰說，雖然余天的知名度領先對手，但仍需要地方公職毫無保留的支持，毫無懸念的動員一切，並且以地毯式的翻轉，配合中央黨部一起聯合作戰。

卓榮泰也拜託在座的立委林淑芬、新北市議員李余典、李倩萍等人，要強力支持，將余天送入立法院以協助行政院長蘇貞昌推動政務。

余天致詞時則透露，岳父是黃埔軍校15期的軍人，但經過他的「統戰」後已全家加入民進黨。競選最需要的就是金錢，雖然他的經費不足，家人初期反對他參選，但既然接受徵召仍全力以赴，勇敢承擔。

他說，近日，不知道是否因為投入立委補選壓力過大，竟然睡覺時連續兩天從床上摔下來，自己也搞不清楚為何摔下床。余天笑稱，或許是睡夢中被妻子李亞萍踢下床的，風趣的談話引起台下一陣笑聲。

他也透露，昨天是情人節，有特別準備1束花送給李亞萍，太太一看，樂得去跟大女兒炫耀，因此，昨天晚上沒有摔下床鋪。老婆還在桌上幫他準備一杯雞精滋補身體。

余天表示，此次立委補選若不順利，恐影響2020年的大選士氣。他拜託李余典、林淑芬及黨公職要手牽手團結起來，「我非常需要淑芬的幫忙」，將會傾聽民意、滿足基層民意的心聲。

在結束團拜後，李余典等人陪同余天與卓榮泰一起以車隊掃街。余天受訪說，大家都把大咖找來，「我們的大咖（卓榮泰）也要陪我一下，他來了就讓大家都覺得很安心，已經下了動員令」。（編輯：方沛清）1080215

民主進步黨主席卓榮泰（前右3）15日陪同競選三重立委補選的新北市黨部主委余天（前左3）新春團拜。卓榮泰說，雖然余天的知名度領先對手，但仍需要地方公職毫無保留的支持，毫無懸念的動員一切。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年2月15日