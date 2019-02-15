新北市：核能使用中央權責 經濟部勿混淆視聽

（中央社記者黃旭昇、王揚宇新北15日電）針對經濟部長沈榮津表示，核二是卡在地方。新北市政府今天指出，核二燃料池目前尚有貯存空間，可供反應爐退出燃料棒並持續運轉，請中央勿混淆視聽，誤導民眾。

親民黨立委周陳秀霞今天在立法院質詢經濟部長沈榮津，質疑經濟部不尊重、不理會去年通過的以核養綠、火力發電年減1%的公投結果。

沈榮津回覆周陳秀霞，對於公投結果已做相關處理，也說要使用核能也要看地方有沒有辦法接受，例如核二廠爐心裡面的燃料棒拿不出來，燃料池滿了，而乾式儲存設施新北市政府不准建，移不出來，導致新的燃料棒沒辦法進去，「不是我們不用，是地方綁住」。

新北市政府今天發布新聞稿指出，核二廠用過核子燃料池於106年趨於池滿，台電公司為使1、2號機能持續運轉，分別於106年6月及108年1月將燃料護箱裝載池改為用過核子燃料貯存空間，其容量為兩部機組各增加440束的貯存空間，並獲原能會安全審查通過使用中；截至目前，1號機用過核子燃料池尚有150束、2號機尚有450束的貯存空間。

另外，核二廠一期乾式貯存設施尚未興建，目前正陸續進行環境評估差異分析中，行政院環保署前於107年12月26日召開「核二廠用過核燃料中期貯存計畫」環評審查，會議決議請台電公司於今年3月31日前，補足環評委員及與會機關代表所提意見送專案小組再審。

新北市核安監督委員會強調，全國能源政策屬中央權責，未來核二廠規劃方向，中央政府應明確告訴全國民眾。

新北市政府並強調，台電公司規劃之核二廠乾式貯存設施只要符合安全規格，並依法規定按圖施工，新北市亦將予以尊重，請經濟部切勿混淆視聽，誤導民眾。（編輯：方沛清）1080215