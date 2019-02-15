打造澎湖書香島嶼 賴峰偉前進校園帶學童閱讀

澎湖縣長賴峰偉（中）15日前進校園、當起老師，帶領馬公文光國小學童一起閱讀，期盼營造學校閱讀風氣，建構澎湖成為書香島嶼。中央社 108年2月15日

（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣長賴峰偉今天前進校園、當起老師，帶領馬公市文光國小的學童一起閱讀，鼓勵小朋友多讀書和運動，期盼營造學校閱讀風氣，打造澎湖成為書香島嶼。

賴峰偉上任時曾宣示今年是教育年，期許閱讀風氣從學校教育做起，「晨間伴讀」列車今天由文光國小率先起跑，未來將巡迴至各學校。

賴峰偉表示，學校教育建立在家庭教育的基礎上，孩子在家要孝順、友善、在學校要尊師重道，鼓勵小朋友要多接觸大自然、多讀書、多運動，讓學識和修養都拿滿分。

文光國小是賴峰偉先前擔任縣長，遷移馬公草仔尾垃圾山和墳墓之後所開辦的學校，閱謮列車首站由文光國小出發，別具意義。

澎湖縣政府教育處長謝國村說，今年共推出在地國際、環保生活、運動樂活與閱讀深耕等目標，其中晨間閱讀活動，全縣51所國中小學校，本島至少能全部巡迴一次，離島學校則視天候或明年度來實施。（編輯：張芷瑄）1080215