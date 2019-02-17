海龍蛙兵熱血參賽 金門馬拉松濃濃戰地風

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）「看我們的步伐，是水鬼的步伐」。海龍蛙兵今天再次成為金門馬拉松矚目的焦點，而金防部今年也首次出動輕型戰術輪車擔任選手前導車，讓2019金門馬拉松充滿濃濃的戰地風。

2019金門馬拉松昨天起在國立金門大學登場，繼首日健康休閒組賽事後，42公里全程和21公里半程馬拉松，以及11.2公里路跑組今天同步登場。在寫有「在充滿歷史記憶的英雄島嶼，跑出新的紀錄」的起跑線前，各國選手邁開大步，奮力向前跑。

與以往11屆不同的是，今年金門馬拉松由金防部提供輕型戰術輪車擔任前導車，擔任駕駛的張裕尉下士早就來到會場，以前導為榮。不少選手在開跑前，爭相和前導車合影，為今年賽事掀起第一波熱潮。

一如以往，慈湖三角堡等賽道上安排空襲警報和槍砲聲音響和偽裝網，讓選手感受過往金門經歷的烽火歲月，體驗不同於一般的路跑氛圍。

而近3年來，一直是金門馬拉松賽道上焦點的海龍蛙兵，今年一樣沒有缺席半程馬拉松。20名身穿黑汗衫、紅短褲的弟兄，在所有選手出發後，頂著刺骨寒風齊步向前跑，中華民國國旗和海龍旗幟隨風飄揚，格外醒目。

海龍蛙兵沿路精神抖擻地答數，高喊「看我們的隊伍雄壯威武，聽我們的歌聲響徹雲霄，看我們的紅短褲，時尚時尚最時尚；看我們的步伐，一步兩步，摩擦摩擦，是水鬼的步伐，是水鬼的步伐」。兩旁的選手聽了都跟著熱血沸騰，紛紛拿著手機邊跑邊拍。

蛙兵花了2小時17分跑完半馬，回到終點線受到英雄式歡迎。帶隊營輔導長少校邱嘉銘說，成員多半是147期學員，平常每週就有一次長跑訓練，半馬算是小case。

除了海龍蛙兵跑步，陸軍航特部兩棲偵察營的格鬥戰技操演更是金門馬拉松亮點，演出逼真，殺氣騰騰，選手和民眾看得驚呼連連。

此外，金防部還在金門大學主會場，以及賽道經過的雙鯉濕地和金湖鎮中正公園，展示榴砲、戰車和甲車等武器裝備，不少選手和民眾搶著合照。金防部表示，展示武器裝備有助提升全民國防意識，讓民眾接近國防，認識國軍，進而參與國防事務，是推動全民國防教育的大好機會。

2019金門馬拉松在下午畫下句點。全馬男女冠軍都由肯亞選手抱走，恩古爾（George Mbugua Ngure）以2小時15分16秒封王，並打破場地紀錄；女子冠軍恩迪里杜（Monica Watetu Ndiritu），成績2小時39分28秒。地主選手何盡平把半馬男子冠軍留在金門，成績1小時12分10秒；有「長跑精靈」之稱的蘇鳳婷，以1小時19分33秒拿下半馬女子后座。（編輯：陳俊碩）1080217